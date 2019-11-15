《海賊王》編輯承認5年內結局：「和之國篇好關鍵，一定要睇！」

《One Piece》海賊王最新章連載「和之國篇」近半年，太多回憶、節奏遲緩令投訴不絕，《OP》責任編輯内藤拓真在一段訪問中再次確定作品會在5年內完結，且建議大家不要錯過「和之國篇」，因為關鍵劇情即將出現！

近日《鬼滅之刃》單行本銷量超前《One Piece》，令人有種JUMP又進入交接期的預感。上個月我們曾報導過尾田榮一郎接受訪問時發放「One Piece 將在5年內完結」的爆炸性消息。

《One Piece》海賊王最新章連載「和之國篇」近半年，太多回憶、節奏遲緩之投訴不絕。（集英社／東映動畫圖片）

但按照集英社傳統，《週刊少年Jump》編輯部那會輕易放過尾田呢？一定不給他完結吧？但可能近年Jump的方針也與時並進不再拖戲；角色死得好快、故事推進更快，5年內完畢的消息，近日竟在日本網頁「Oricon」的《One Piece》電影版宣傳訪問中，由集英社《週刊少年Jump》的《海賊王》責任編輯内藤拓真再度確認屬實！

尾田榮一郎早前在一次訪問中，大爆希望《One Piece》在5年內完結。（訪問片段截圖）

訪問是關於已上映電影《ONE PIECE STAMPEDE》的，劇中海賊王葛魯·D·羅渣大秘寶所在地終有眉目，指向最終島「LAUGH TALE」（拉夫德鲁）的永久指針都也現身；而既然電影亦開始入最終直路，漫畫也不能再拖拖拉拉。

究竟是不是5年就完？

「我自己不這樣認為，我覺得還有很多空間寫下去，但既然尾田主意已決，就5年內完結它吧！」内藤編輯認為，以和之國篇的節奏和密度，5年內大結局是可行的，不過尾田老師仍然有很多想法，仍有很多島嶼想畫，所以接下來《One Piece》將已極之高的密度繪畫下去。

和之國篇會唔會太多回憶殺？

本篇將回憶當年葛魯·D·羅渣藏寶的經過，也會寫新角色「光月おでん」（光月關東煮）的秘密、跟路飛一行人有什麼關連，細節雖然不能講，但可以肯定說，和之國篇正是整套作品的核心劇情，也會解釋什麼是「One Piece」！所以絕不能錯過。

「光月おでん」的過去跟D之一族有甚麼關係？原來和之國篇跟最終章有極大關連。（漫畫截圖）

棄了書的朋友也一定要回歸！

内藤編輯雖沒有直接回應連載最新作「和之國篇」被指推進有點遲緩的問題，但卻提到：「和之國篇跟最終結局之間有重大的關連，而高潮亦會即將出現。所以無論是從未買過《One Piece》漫畫，又或是早已棄書的fans，都請一定要從91期單行本（和之國篇）開始／回歸。

相關訪問之日本網頁「Oricon News Japan」連結

雖說《鬼滅之刃》單行本銷售首次超越OP，但尾田作為現在Jump系三甲級大師，對他而言仍絕對未談不上有「壓力」，但似乎從好的方向帶給《OP》製作單位一種：「開始要來個了結啦」的覺悟，我們就拭目以待《One Piece》來個最精彩的結尾吧。