【型Uniqlo好多】數碼暴龍 Digimon X VANQUISH 澀谷潮牌聯乘服裝

數碼暴龍20周年紀念作《Digimon Adventure Final Evolution 絆》即將於2.21上映，而VANQUISH的聯乘服則於2月14日發售，主圖案是實景涉谷Shibuya 109 三叉路口拍攝，主角分為：太一＋亞古獸、加布獸＋阿和，還有亞古獸跟史上首位「涉谷系GALS Virtual Model」葵プリズム手拖手共3款。單品包括T恤及連帽衛衣，當中衛衣的袖上印有VANQUISH的漢字名稱「涉谷征服者」，非常韓仔。

亞古獸和涉谷109的組合真是奇情。

主圖案共有3款。

↓↓↓點下圖放大揀要邊款數碼暴龍 X VANQUISH ↓↓↓

+ 3 + 2

葵プリズム其實不是真人，而是專門推廣涉谷GALS系時裝的虛擬model，今次合作中，「她」穿上橫須賀外套扮太一，跟亞古獸手拖手。不過她的圖案並不會製作服裝，如果想要這張圖，2月14日起去東京涉谷或大阪心齋橋，可以上VANQUISH店面拿本數碼暴龍 x VANQUISH visual book呀。(聯乘系列專用網頁)

葵プリズム 其實不是真人，而是專門推廣涉谷GALS系時裝的虛擬model。

《數碼暴龍》自從由細田守監製導演了第2部電影《數碼暴龍大冒險我們的戰爭遊戲》，當中起用大量東京實景後，大家都習慣暴龍們出現在東京街頭。最新電影將於2月21日日本上映。（香港未定）