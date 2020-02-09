太宰治神作改編《HUMAN LOST 人間失格》人類末日是天災定人禍？

香港近日受武漢肺炎新冠狀病毒疫情所困，市民瘋搶口罩廁紙等物資，人心惶惶。可能大家都不想出街，但有好戲還是值得一看。為太宰治誕生110周年紀念的動畫電影《HUMAN LOST 人間失格》，請來宮野真守、花澤香菜、櫻井孝宏、福山潤等一線聲優配音，而且故事更一反原著，變成未來科幻片，講述人類將大禍臨頭……

日本文豪太宰治筆下神作《人間失格》相信好多人都聽聞過，來到他誕生110周年紀念的日子，動畫公司來一次大膽嘗試，改編成科幻電影《HUMAN LOST 人間失格》，為大家帶來經典的另一種演繹方式。作品帶出在這個世界人禍遠比天災恐怖，人類在面臨生死存亡之時，自然定律和醫學科技之間角力的發展總令人意想不到，不禁令人聯想到目前武漢肺炎肆虐的環境。

《HUMAN LOST 人間失格》擁有當代一線聲優宮野真守、花澤香菜、櫻井孝宏、福山潤等助陣，講述人類如何面對天災人禍。

《HUMAN LOST 人間失格》擁有當代一線聲優宮野真守、花澤香菜、櫻井孝宏、福山潤等助陣，肯定是大製作，未上映粉絲們已很期待。故事講述通過醫療改革，在未來的東京，人類已可達到無病長壽的境界。然而在這種情況下，一種名為「人間失格」的奇怪現象突然發生……人類會毫無預兆地變為具有攻擊性的怪獸！政府在秘密絞殺怪獸的同時，暗中調查「人間失格」現象的起因。某日，消極厭世的大庭葉藏捲入騷動，並親眼見到了摯友「人間失格」化，更一度變成怪獸親手殺死摯友。在即將被政府武裝絞殺的時候，葉藏被隸屬神秘組織的少女柊美子所救，及被宣稱成為「第三入選者」？電影已鐵定於2月20日香港上映，到時大家就可一看究竟。

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