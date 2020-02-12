《機動戰士高達：戰場之絆II》街機續作推出　真實駕駛艙對戰再現

日本 Bandai Namco Amusement 宣布，將針對目前在大型電玩中型運中，採用巨蛋圓弧螢幕機台式設計的戰術團隊對戰大型機台遊戲《機動戰士高達：戰場之絆》，推出系列最新續作《機動戰士高達：戰場之絆II》（機動戦士ガンダム 戦場の絆Ⅱ）的開發製作，並公開最新設計宣傳影片讓玩家們欣賞。

官方表示，這次的《戰場之絆Ⅱ》，為官方繼 2006 年 11 月開始在大型機台上推出，以《機動戰士高達》為題材的一代之後，睽違 14 年之久的最新續篇。在之前的一代裡，由於採用彷彿讓玩家們置身 MS 機體駕駛艙內，來親身體驗操作 MS 機體快感的獨特巨蛋型圓弧螢幕框體外，還搭載了一隊最多 8 人，將 16 名玩家分成聯邦軍與吉翁軍兩邊陣營，透過麥克風溝通戰術，來展開即時連攜合作對戰的動作對戰玩法，因此在推出後受到許多玩家們好評喜愛。

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而在這次的二代中，不但將會再度收錄包括吉姆、渣古、太空坦克等玩家熟悉的 MS 機體登場，在整個畫面演出與特效上都比之前一代要大幅提升許多，而且在機體框架與遊戲系統等各方面，也將會有所進化，提供玩家們更加真實的壓倒性臨場感演出表現，讓玩家們可以透過這些新要素的追加，彷彿真正置身於《高達》世界中，駕駛各種 MS 機體展開自己的冒險與戰鬥！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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