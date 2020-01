《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》終於登陸家用機PS4！

日本萬代南夢宮娛樂(Bandai Namco)於21 日晚上推出《機動戰士高達Gundam EXVS.》系列特別節目,並在節目中正式宣布將預定於 2020 年在 PS4 主機上推出《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》(Mobile Suit Gundam Extreme VS. MaxiBoost On/機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON)與玩家們見面。