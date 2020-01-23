《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》終於登陸家用機PS4！

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日本萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco）於21 日晚上推出《機動戰士高達Gundam EXVS.》系列特別節目，並在節目中正式宣布將預定於 2020 年在 PS4 主機上推出《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》（Mobile Suit Gundam Extreme VS. MaxiBoost On／機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON）與玩家們見面。

《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》為官方自 2016 年 3 月起在日本大型電玩中心推出營運中的《機動戰士高達EXVS.》系列第 13 款作品，也是目前大型機台的系列最新作。據本作家用版兩位製作人「千葉 旭史」與「大久保 人」表示，與在這次的 PS4 版中，除了將會保留之前大型機台版的豐富遊戲內容，如全新的線上對戰模式等之外，還將會從系列 36 款作品中，精選出 183 隻機體在本作中登場參戰，讓玩家們能在 PS4 主機上體驗最火熱刺激的高達對戰樂趣！

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另外官方也宣布，隨著台北電玩展即將自 2 月 6 日起至 9 日為止在台北南港展覽館正式開幕，屆時將會邀請曾擔任《Gundam Reconguista in G（高達 G之復國運動）》魯因．李配音的人氣聲優「佐藤拓也」於 2 月 7 日 14:00～14:40 的時間（台灣時間，預定）在台北電玩展以特別來賓身分登場，為玩家們帶來有關《機動戰士高達 Extreme VS. MaxiBoost ON》的最新情報，玩家們到時萬勿錯過！

（《機動戰士高達Gudam Extreme VS. MaxiBoost ON》PV擷圖）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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