【吉卜力美術館】官方寫真集iPhone拍攝 大人遺忘的孩子視角

遊戲動漫
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【吉卜力美術館寫真集】由三鷹之森吉卜力美術館所出版的官方寫真集「吉卜力美術館物語（ジブリ美術館ものがたり）」，將於 3 月 20 日由出版商 Discover 21 發行。

這本寫真中收錄的是由住在泰國的攝影師 Kanyada 以 IPhone 所拍攝的照片，以「被大人所遺忘的孩子視角」為主題，充滿蹲下的低角度或是從縫隙中一瞥的「吉卜力美術館的另一種面貌」，滿滿 160 頁的內容將在本寫真中呈現給您。卷末還收錄三鷹之森吉卜力美術館第二代館長中島清文先生的 15000 字解說，以及鈴木敏夫製作人的後記，目錄則有中、英文。

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目前在日本亞馬遜有限定兩百本的附 8 張特典明信片組合預購中，當然若是預定一般版的也有附贈限定卡片。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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