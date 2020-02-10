《Pokemon Home》劍盾與舊作的連結　承擔GTS、全國圖鑑等功能

日本 Pokémon （寵物小精靈）預定於 2020 年 2 月中 2020 年 2 月展開營運，以「所有寶可夢們聚集的場所」作為設計概念的雲端服務「Pokémon Home」，宣布將會對應《寶可夢 劍．盾》登場寶可夢的全國圖鑑讓訓練家們使用！

「Pokémon Home」為官方繼之前的「Pokémon Bank」之後，以「所有寶可夢們聚集的場所」作為設計概念，讓玩家們透過任天堂帳號的連動，來讓自己的 Nintendo Switch 主機與手機使用共通的寶可夢盒子，藉此來輕鬆寄放多餘的寶可夢，或是將這些寄放的寶可夢帶到對應遊戲（如《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／伊布》、《寶可夢 劍．盾》等等）裡面，或是讓玩家們將自己之前寄放在「Pokémon Bank」的寶可夢們，帶到「Pokémon Home」繼續寄放（但無法重新放回 Bank）的雲端服務。

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透過「Pokémon Home」，玩家們將可以把自己目前在《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／伊布》中捕捉培育的寶可夢，傳送到《寶可夢 劍．盾》去使用（有部分限制，需兩邊作品共通都有登場的寶可夢方可，且不支援將《劍．盾》抓到的寶可夢傳送到《Let's Go！皮卡丘／伊布》，就算是兩邊作品都有登場的一代寶可夢也不行）。而目前在「Pokémon Home」登錄的寶可夢全國圖鑑部分，也將會把目前第八世代最新的伽勒爾地方的寶可夢登錄進去。

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附帶一提，目前在手機版的「Pokémon Home」，將會支援類似之前《精靈寶可夢X．Y》那樣可以與其他玩家進行隨機寶可夢交換的「奇蹟交換」，玩家們可以將寶可夢寄放到奇蹟箱中來隨時進行交換；另外還支援可以設定自己想拿來交換跟想換到的寶可夢等條件（包括個性、等級等條件都可以設定）的 GTS 交換，以及可以創造最多 20 人的社團，來跟朋友交換的社團交換，或是訓練家們熟悉，可以跟附近朋友交換的好友交換等四種交換途徑，訓練家們可以好好利用，藉此來收集入手自己喜歡的寶可夢！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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