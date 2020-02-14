《大富翁10》更新廣東話配音版！莎拉公主、大老千等經典角色加入

被譽為國民遊戲的《大富翁》系列，是許多玩家小時候的美好回憶，轉眼間已推出第十代。作為 30 週年獻禮的《大富翁10》於 Steam 平台登場，除了結合歷代作品的優點，也首次開放連線組隊功能，推出後立刻刮起一陣遊玩風潮。官方宣布銷售已突破 35 萬套，熱度持續走高、好評不斷。

友情破壞先驅 時代的眼淚

《大富翁》可說是友情破壞遊戲的始祖，曾經讓不少人的友誼小船翻覆。為了贏得最終勝利總得用盡心機、互相傷害也是在所不惜，著實是場友情大考驗。儘管《大富翁》系列不斷推陳出新，仍然承襲過往特色，鮮明的人物和趣味的道具卡總能輕易將人拉回那個單純卻快樂的年代。

+ 12 + 11 + 10

新增地圖：大富翁城、節日小鎮

《大富翁10》上市時即推出杜拜、寶島、巴黎等 10 張地圖，後期又再推出全新地圖大富翁城及節日小鎮，其中大富翁城地圖是一張總格數超過 200，且存在許多岔路和傳送點的大型地圖，在前進的路線上增添更多變數及樂趣。全新地圖皆支援傳統、熱鬥模式，玩家可在本地模式－多人遊戲和線上模式－線上連線中創建房間使用。

新角色登場：莎拉公主、大老千

除了遊戲上市時推出的 6 名角色：孫小美、阿土伯、錢夫人、沙隆巴斯、金貝貝、忍太郎，同樣為大富翁經典角色的莎拉公主及大老千也已在遊戲中與玩家見面，並同時開放莎拉公主及大老千的傳記，玩家可透過本地模式－單人遊戲－傳記模式中挑戰莎拉公主及大老千的傳記關卡。

全新配音：粵語配音

《大富翁10》除原本預設的國語外，於近日新增粵語配音，新鮮感十足。玩家不僅多了一個新的配音選擇。

朋友還是老的好 熟悉的最對味

睽違 30 年《大富翁10》於 Steam 平台發售，經典元素加入全新玩法，不僅是傳承更是一種創新。老玩家想必能在遊戲中找到屬於自己的那份感動，而對於從未接觸過此系列的新手玩家，藉由《大富翁10》來認識這款陪伴大家 30 年的經典遊戲再適合不過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO