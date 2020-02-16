《Final Fantasy VII Remake》經典片頭重製公開　望梅止渴等四月

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SQUARE ENIX 釋出《Final Fantasy VII Remake》遊戲片頭動畫為主題的宣傳影片，供玩家欣賞，可以看到除了名場面經典重現外，對於整個世界觀有更完善的描述，宛如在看動畫電影《Final Fantasy VII 天子再臨》的感受。

《Final Fantasy VII Remake》是以 1997 年 PS 主機上推出的《Final Fantasy VII》完全重製發行的移植加強版，將會採取多個章節的方式推出，在預定 2020 年 4 月推出的第一章部分，劇情將會以魔晄都市「米德加」的冒險為主題，遊戲中不但將會對應 PS4 主機 4K 等規格，在畫面上大幅優化，在系統與操作等各方面也都將會加入更加動作性的操作設計，加上各種新追加的要素與劇情。

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本日釋出的《Final Fantasy VII Remake》以 23 年前的原作為基礎，從荒蕪的大地到科技發達的魔晄都市「米德加」全景，再帶入劇情關鍵角色「賣花女」艾莉絲，銜接到前神羅特種士兵克勞德作為傭兵，與雪崩組織進行炸毀一號魔晄爐的首次任務。

《Final Fantasy VII Remake》預定 4 月 10 日中文版同步推出。

舊版對比：

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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