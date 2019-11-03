古老邪惡勢力威脅要讓聖休亞瑞陷入黑暗之中，新的英雄齊聚一堂，迎接這個世界前所未見的挑戰。暴雪娛樂今日正式發表旗下劃時代動作角色扮演遊戲經典備受期待的最新續作 —《暗黑破壞神 4》。

《暗黑破壞神》的最新續作於 BlizzCon®2019 期間發表，現場與會者都迫不及待地想搶先體驗公開試玩版。《暗黑破壞神 4》讓玩家沉浸在黑暗劇情，進入這個早已被希望拋棄、惡魔橫行肆虐、荒蕪破碎且如同地獄一般的世界冒險，並在聖休亞瑞至今最遼闊、刺激的場景中自由探索並打造屬於自己的故事。

《暗黑破壞神 4》忠於這個系列的原點，具備血腥刺激的戰鬥、難纏多變的怪物、各式各樣的傳奇戰利品，及讓人著迷的遊戲可玩性和成就感。當玩家走遍這片土地、遭遇各個不同的生態環境並挑戰層出不窮的危險敵人時，他們將迎來一場值得用一生回味的冒險。他們會深入隨機地城，經歷難以預期的重重考驗，獲得難以想像的財寶。除了全力完整支援單人和多人遊戲模式外，《暗黑破壞神 IV》也會讓一群玩家有機會在同一個共享世界中遭遇彼此—他們可以在此一同迎接更大的挑戰…也甚至可在 PVP 模式下捉對廝殺。

「20 多年來，聖休亞瑞一直是《暗黑破壞神》玩家的心靈故鄉，抱持著我們對這系列的無比熱情，與對社群的深切感謝，我們今日正式發表《暗黑破壞神 4》。」暴雪娛樂總裁 J. Allen Brack 表示，「我們相當興奮能在帶玩家回歸《暗黑破壞神》備受愛戴的經典玩法的同時，以全新方式充實這個世界和劇情，我們迫不及待想讓更多人體驗它的魅力。」

在《暗黑破壞神 4》，玩家需要消滅各種樣貌的邪惡，從崇拜惡魔的食人教徒到自海岸現身、並會將受害者拖入水中溺死的全新水鬼怪物等，讓希望重回這個世界。聖休亞瑞也將會首次成為綿延不絕的開放世界，擁有多樣的區域，包含卡基斯坦的炙熱沙漠、狼人肆虐的綠色森林「斯科斯格倫」，以及環境惡劣、崎嶇荒蕪的大乾原。

在《暗黑破壞神 4》，玩家需要消滅各種樣貌的邪惡，重回這個世界。（《暗黑破壞神 4》遊戲畫面）

在 BlizzCon，暴雪率先公布了《暗黑破壞神 4》的三個角色職業。野蠻人，以力大無窮和狂野的近戰打擊而聞名，戰鬥時採用更加強大的全新武器系統，這套系統可讓他們透過指定獨立攻擊技能到武器上，同時裝備及快速切換這四種不同的武器。

魔法使，重新追溯他們在《暗黑破壞神 2》的本源，操控元素消滅他們的敵人，例如以鋸齒狀的冰箭刺穿他們，以閃電箭電死他們，或是召喚炙熱的隕石從天而降。

德魯伊，是充滿野性的變形者，擁有進化的玩法機制，可流暢地轉換成狼人、熊人或人類形態，將自然之怒的原始力量發洩在烈焰地獄的部隊上。

以這三個經典角色向這個系列的傳統致敬，證實《暗黑破壞神 4》是立基於《暗黑破壞神》的歷史，不僅保留這個系列的核心價值，又讓玩家能夠以新奇有趣的方式，自由自在地發掘遊戲的各種可能性。玩家將可透過可自訂的天賦樹與技能、充滿傳說與套裝物品的掉寶系統，以及符文和符文組來測試並發掘無數角色流派，甚至還可騎乘個人化坐騎穿梭在開放世界中。

《暗黑破壞神 4》是立基於《暗黑破壞神》的歷史，不僅保留這個系列的核心價值，又讓玩家能夠以新奇有趣的方式，自由自在地發掘遊戲的各種可能性。（《暗黑破壞神 4》遊戲畫面）

《暗黑破壞神 IV》採用全新遊戲技術開發而成，將這個系列推向更幽暗的全新境界。玩家的所見所聞和各種感覺，全都離不開這個技術，呈現更加栩栩如生的世界以及更加身歷其境的體驗。這個新技術為《暗黑破壞神》系列開創了無數可能性，從順暢的角色動畫，例如德魯伊的流暢變身，到玩家為尋覓下一個埋藏許多戰利品的地城而踏足的廣大開放世界，均深受其影響。最終，《暗黑破壞神 IV》將會讓玩家置身於更刺激、更致命的世界中。

《暗黑破壞神 IV》將會讓玩家置身於更刺激、更致命的世界中。（《暗黑破壞神 4》遊戲畫面）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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