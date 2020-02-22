日本網民砌巨型「龍貓」雪人　可愛妹妹瞓肚腩神還原動畫情節

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在冰雪紛飛的冬季，不少國家的民眾都有在戶外堆雪人的習慣，最常見的就是用兩顆、或是三顆大雪球滾成的雪人。不過漸漸地開始有了越來越多不同類型的雪人誕生，不少民眾受到動漫以及電影的啟發，將裡面的角色堆成雪人，替雪人上色，大家也會將堆好的雪人作品分享至社群上。

近期有一組雪人照在Twitter瘋傳，照片中有一個小妹妹趴在雪人身上，看起來是在雪人身上嬉鬧遊玩。更特別的是，這個雪人是根據宮崎駿經典動畫作品《龍貓》的角色形象製成，而小妹妹躺在上面的照片，也像極了電影中妹妹小梅（次子）跟大龍貓相遇的畫面。

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照片中，龍貓滾溜溜的大眼盯著小妹妹看，不僅這部分的細節做得維妙維肖，就連小妹妹的打扮都有下了不少功夫：可愛的雙馬尾、紅色衣服及黃色鞋子都精準還原出來。

這組照片在Twitter上有超過35萬人的喜歡以及7萬8千則的分享，讓大批網友直呼「超級可愛！」「被融化了❤️️」，也有熱心網友將《龍貓》標題跟照片合在一起，變成一張電影海報。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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