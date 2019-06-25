盤點10大最受歡迎宮崎駿動畫！　龍貓只係排第2？冠軍實至名歸！

一起向永遠的大師致敬！

日本國寶級動畫大師：宮崎駿，相信不論是大朋友或小朋友，每個人或多或少都看過他的作品，身為世界知名的動畫大師，宮崎駿可是與迪士尼、英國動畫師尼克帕克（Nick Park）、動作捕捉先驅美國動畫家羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）並列「世界四大動畫家」，更被時代雜誌認為是「世界最具影響力的100大人物」！

然而影響我們至深的宮崎駿大師，卻在執導完第11部動畫長篇電影《風起了了》之後，於2013年9月宣布退休，讓喜愛宮崎駿的粉絲們感傷不已！

宮崎駿於2013年9月宣布退休。（VCG）

這些宮崎駿動畫中的角色，你認識幾個呢？DailyView網路溫度計幫各位網友統計了宮崎駿動畫作品的網路聲量，一起來欣賞宮崎駿的十大動畫電影吧！（點圖放大▼）

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年代愈久愈雋永！

回頭一看宮崎駿大師的作品，真的是每一部都值得一看再看，特別是在處理人類與大自然間互動的關係，讓宮崎駿的作品不只是單純的娛樂動畫片，更是讓人有反思意義的教育片。

10大最受歡迎宮崎駿動畫！（DailyView網路溫度計）

而細看排行榜上的排名，前幾名幾乎都是2000年前的老作品，但是細膩的手繪動畫本來就不需要依賴過多的科技，精緻的劇情設定和意涵才是宮崎駿動畫最吸引人的地方，也讓這些老動畫片的人氣像滾雪球一般隨着時間而愈來愈大！

而影迷們很熟悉的《再見螢火蟲》怎麼不在榜上呢？！別緊張！其實《再見螢火蟲》並不是宮崎駿的作品喔，而是吉卜力工作室的高畑勳執導，大家可別弄錯囉！

其實《再見螢火蟲》是由吉卜力工作室的高畑勳執導。（《再見螢火蟲》劇照）

DailyView網路溫度計也對了吉卜力工作室的其他作品做出聲量統計，許多不是宮崎駿執導的動畫也深受大家喜愛呢！（點圖放大▼）

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