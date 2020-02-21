《五等分的新娘》動畫二期更換製作公司十月播出　漫畫迎來最終回

春場蔥原作漫畫改編同名動畫《五等分的新娘》 （五等分の花嫁）即將推出第二期，定名為《五等分的新娘∬》，預計將在今年十月於 TBS 頻道等台播出。比較意外的是第二期更換動畫製作公司，所以核心製作組也將會有相當大的變動，目前官方釋出的消息是二期動畫將由製作《碧藍航線》的動畫製作公司「Bibury Animation Studios」接手，導演是執導過《悠悠式》的小森香織（かおり），系列構成則由大知慶一郎繼續擔當。

至於聲優陣容則維持原班人馬，由松崗禎丞聲演上杉風太郎、花澤香菜聲演中野一花、竹達彩奈聲演中野二乃、伊藤美來聲演中野三玖、佐倉綾音聲演中野四葉、水瀨祈聲演中野五月。官方也公開了最新的概念 PV，五姊妹以對風太郎的不同稱呼一一出場，五個人都婆到爆的心情也充滿在觀眾眼中。

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本作描述的是貧困高中生上杉風太郎與五姊妹的戀愛喜劇，目前漫畫於今日發售的週刊少年 Magazine 12 號迎來最終回，雖然新娘是誰已經有一個確切的答案了，但相信粉絲們對自己支持的女主角的愛還是不會改變！十月也要準時收看二期動畫！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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