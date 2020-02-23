忠實粉絲以早期《寵物小精靈》畫風　二創重現多部經典電影場景

Hat-Loving Gamer 是個在 2015 年創建的 YouTube 頻道，由於其多術創作都是圍繞在經典遊戲的主題上，時常以經典遊戲作為主題，用獨特的創意和角度來創作，非但保有經典的樣貌，還帶有著不少讓玩家意想不到的趣味表現。

以遊戲為主題外加保持經典遊戲風格的作風讓該頻道獲得了不少玩家的讚許，即便至今都還是有不少人在關注該頻道的創作。而近期 Hat-Loving Gamer 又再次帶來了新的作品，而這次不再是單純以遊戲為主，還包含了電影。

Hat-Loving Gamer 本次的嘗試則是結合遊戲以及電影兩類的經典作品，以早期的《寵物小精靈》（精靈寶可夢）作為創作風格，再以許多過去極為知名的電影作為主題，以經典融合經典的形式帶來了一段相當有趣的作品。

▼▼按圖放大看看你能認出多少經典電影場景吧！▼▼

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雖然這些經典電影都變成了早期《寵物小精靈》（精靈寶可夢）的模樣，但相信對多數影迷來說，應該都能輕易看出這些場景是屬於哪些作品吧？且也想必也能夠感受到製作者的用心，用了經典電玩的風格來呈現種種知名電影片段，不但維持了遊戲原有的風格，還巧妙的呈現種種令電影觀眾印象深刻的故事，某方面來說也算是個相當成功的挑戰創作。各位若對其作品感到興趣，也可前往其 YouTube 頻道查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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