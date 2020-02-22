丈夫惡作劇擺巨型「卡比獸」堵路一個月　妻子崩潰要靠吹笛解決？

現在過情人節的方式百百種，甚至也有人是選擇以搞笑的方式惡整自己的另外一半，給對方一個難忘的情人節回憶。

一名網友在知名論壇Reddit發布一則短片並表示，為了慶祝情人節與兩人的十周年紀念，他們特地買了一隻巨型卡比獸回家，丈夫也利用卡比獸來惡整自己的妻子。這隻卡比獸會隨機出現在家中任何一個角落，想要清除路上的阻礙？就得靠妻子自己的本事了。

妻子首先是面帶笑意地看著眼前的「龐然大物」，不管怎麽捶他、推他都依舊屹立不搖，只好用一記飛踢成功跨越障礙。

▼▼▼點擊即睇妻子與卡比獸大戰一個月情況▼▼▼

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不過丈夫才沒那麽容易放過妻子！接下來的一個月裡，卡比獸總是會隨機出現在家中的任何一處並阻擋她的去路。有一日當妻子看到卡比獸又再次出沒的時候，她無奈地說了一句「不要再來啊！」

看完這部影片，許多網友笑回「好想要一隻巨型卡比獸！」「這在哪裡買？找了好多年都沒找到這種size的」；也有網友羨慕夫妻之間的好感情。另外，在Pokemon的劇情裡需要吹奏「精靈之笛」才能喚醒擋在路上的卡比獸，有網友詢問丈夫怎麽不買隻笛子給妻子吹？丈夫則打趣地回應「我有建議過她啊！不過老婆說這樣要用那根捅我。」

《Pokemon》的遊戲中，有不少要吹奏「寶可夢之笛」才能喚醒路邊卡比獸的劇情（《Pokemon Let's Go》遊戲擷圖）

「妻子vs卡比獸」完整影片：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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