《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》4月10日YouTube首播　原班聲優再聚

《魔神英雄傳》新作動畫《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》日前於「TAMASHII Cyber Fes 2020」活動中發表聲優陣容及開播日等情報，聲優陣容承繼過去原班人馬，由田中真弓聲演戰部渡、林原惠聲演忍部火美子、西村知道聲演劍部武一郎、伊倉一惠聲演虎王、玄田哲章聲演龍神丸。

雖然香港觀眾們可能並沒有看過日文版動畫的印象，但多虧了 BANDAI SPIRITS 官方頻道在新作動畫開播前大力推播，將舊作全數上傳讓粉絲們重溫，大家也可以趁這時候熟悉一下日文版的配音！經過 30 多年後，這些聲優們將要再度擔起《魔神英雄傳》的招牌，帶大家重回兒時的創界山！

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目前決定，新作動畫《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》將於 4 月 10 日起於 YouTube 的 BANDAI SPIRITS 官方頻道上架，隔個週五上架一集前篇共四集，而後篇五集則預定九月上架。另外《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》企劃中，還有小說作品將在矢立文庫上架，月刊 HOBBY JAPAN 上則連載視覺小說（以大幅圖片搭配文字），另外將與線上漫畫平台快樂快樂 ONLINE 與相關漫畫誌也有連動企劃將推出，喜歡《魔神英雄傳》的粉絲一定要跟好最新消息。

（《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》官網擷圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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