【碧藍幻想Versus】新角色娜魯梅亞買造型送DLC　Steam版3月上架

Cygames, Inc.企劃、Arc System Works開發的PlayStation 4專用對戰格鬥遊戲《碧藍幻想Versus》（Granblue Fantasy:Versus）今日釋出了在首波擴充角色陣容的「娜魯梅亞」宣傳影片，並同步推出聯動《碧藍幻想》的專屬造型，可以重現在《碧藍幻想Versus》的招式。

娜魯梅亞將在3月3日以首波付費DLC方式提供，今日曝光的「娜魯梅亞參戰篇」影片更是使用了她的角色專屬單曲「泡沫夢幻・胡蝶刃」。玩家可以先行一睹她使用胡蝶刃分別以「源式」、「神樂」的架式擊敗對手。

《碧藍幻想Versus》今日釋出了在首波擴充角色陣容的「娜魯梅亞」宣傳影片。（《碧藍幻想Versus》宣傳圖片）

購買擴充角色陣容的「娜魯梅亞」將為《碧藍幻想Versus》帶來大廳角色、喜愛角色圖示以及專屬的兩個追加任務。另外也可以透過遊戲取得專屬序號，將可以讓網頁/行動遊戲《碧藍幻想》內的娜魯梅亞重現來自於《碧藍幻想Versus》的招式表現。

娜魯梅亞將在3月3日以首波付費DLC方式提供。（《碧藍幻想Versus》宣傳圖片）

娜魯梅亞將在3月3日以首波付費DLC方式提供。（《碧藍幻想Versus》宣傳圖片）

沒有PS4的玩家也不用太難過，因為《碧藍幻想Versus》同時也宣佈，預定於3月14日在Steam上推出。

《碧藍幻想Versus》預定於3月14日在Steam上推出。（《碧藍幻想Versus》宣傳圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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