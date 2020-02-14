【GBVS】碧藍幻想Versus攻略　Charlotta夏綠蒂上手/連技心得

《GRANBLUE FANTASY Versus》碧藍幻想格鬥初期角色有11人，現時不少人的Top Tier最強角色名單中，俗稱「豆釘」（豆丁）的夏綠蒂都佔一席。因為她的連技豐富、火力高、身材細小、有多擇技能、招式空隙少等等，亦沒有特別苦手的敵人，整體性能很高。以下就提供一些初階~中階的心得，等初心者都可快速上手：

喜愛兒童餐的盧米埃聖騎士團團長 - 夏綠蒂 Charlotta

豆釘Charlotta作為哈賓族身材已比一般角色矮，雖然頭頂的帽子也納入判定範圍，但仍是稍微有優勢。她的技能集合了SF的相撲手本田(HONDA)與豪鬼(AKUMA)集合體，近距離有著強大的壓制力之餘、招式空隙少，亦有二擇起手式。因為GBVS的簡易輸入的關係，本身要儲氣的她能夠一反傳統的出招，例如向前衝時照樣可以出到後儲前的招式、沒蹲下時可以接下儲上的招式等。此外豆釘的連技很易接駁，隨便一個沒用奧義沒去版邊的連技都能帶走1/3HP，版邊時甚至可以一次連齊四招技能，自由度及火力也是極高。

日本現時打至 S Rank 的一位 Pro Gamer 提出的 Tier List

特殊技：

ケーニヒシルト/王者之盾 (X)

近距離反擊技，能減傷50%並在第一Hit自動反擊，對遠距離的攻擊不會發動反擊，對奧義Parry無效。在先讀對手行動時能簡單用此招反擊，例如對手跳入時或起上攻擊時。當熟悉了對手的連擊節奏後，也可在擋下連擊的間斷中使用。此外特殊技按鍵在空中按的話是向上斬擊，蹲下時按是掃腳下斬。

技能(必殺技)：

ホーリーラダー/聖光階梯 (R1或 ↓儲↑ L/M/H)

豆釘昇龍技，上昇後自動落下斬，輕中重都有起手時無敵效果，上昇時也無法被空中防禦。因為落下慢被擋下會確反，除了對空或連技之外不要多用。

グリッターオンスロート/曜劍猛襲 （→R1 或 ↙儲→ L/M/H）

突進技，輕中重不同距離，重的移動大半行畫面，但沒有「透波」效果。就算被擋下也有推開的效果，尤其是輕版及重版本會彈開3個身位，不利Frame也少難以被反擊。因為可以隨時轉為簡易輸入的關係，角色在推前時仍可中距離通常技命中後接上，非常方便。

ソード・オブ・リュミエール/盧米埃之劍 （←R1 或 ↓↙← L/M/H）

豆釘被玩家當成本田的原因，因為此招像百裂掌，而且重版完結時可以目押中斬，再接連技或奧義，令豆釘不需打到版邊火力已經非常強大。就基本性能而言，此招輕版被擋下也只是 -2 frame 無任何壓力(*)，而中版及重版被擋下時更是 +1/+4frame，即是說被擋了仍然可快過對手行動，固此面對新手時往往可繼續攻擊打 Counter。因為本身發生時間慢，主要用於連技使用。

ノーブル・ストラテジー/高貴戰略 （↓R1 或 ↓↓ L/M/H，接各種派生）

豆釘被 Infiltration (一位格鬥遊戲高手) 當成豪鬼的原因，因為此招就像豪鬼的百鬼豪襲，向前跳起並自選三擇攻擊，亦能跳過對手背後打背。輕中重版的移動幅度有別，尤其是重版速度快、高度低，極為優秀。

素早く隙を突くであります/迅速地直擊破綻 （ノーブル・ストラテジー後 不按鍵）

自動派生的下段掃，陰對手來不及蹲下擋，跳背時再下掃尤其有效，不過一旦被擋下會 -10 frame 被確反。

遥か上空から急襲するであります/從遙遠高空發動急襲 （ノーブル・ストラテジー後 派生L）

輕攻擊派生的空中斬，雖然是空中但只是HIGH判定，可以被蹲下擋格。在跳至低空時才使用，命中後能再接三連擊及其他技能。低空時被擋下也是 +1frame (*)無壓力。

中攻擊派生的空中垂直斬，有OVERHEAD判定不可蹲下擋格，就算被擋下也只是 -3frame (*)極少硬直，在低空使用更是無壓力。

これがキマったらカッコいいであります/成功使出這招的話就太師帥 （ノーブル・ストラテジー後 派生H）

重攻擊派生的投技，要夠近才能命中，無法被擋下。此招在版邊命中後能夠接上一大串連技，防不勝防又令對手大出血，極為霸道。另外在空中的敵人也可命中。

*普通輕拳的發生時間是 5 frame，在攻擊被擋後 -5frame 內面對的反擊都可被擋下

奧義：ブリリアントムーン/煌輝月華斬 （↓↘→R1 或 ↓↘→↓↘→ H）

突進技的奧義版，大範圍旋轉移動，連技非常方便。被擋下雖然會彈後，但硬直很大會被遠距離攻擊確反。

解放奧義：ノーブル・エクスキューション/高潔的處刑 （↓↘→R1+X 或 ↓↘→↓↘→ X）

+ 3 + 2

像某個咖哩棒的解放奧義，起手是先拿起劍柱向上然後再斬下來，只有向上時命中才會有之後的Cut-in爆發。向上的光柱是可以直接用來對空，無法空中防禦。

Charlotta夏綠蒂必學關鍵技巧：

↓↙← H > 目押 M > ↙儲→ M/H > (版邊) M > ↓儲↑ M/H

M 斬 2 frame 輸入，要稍為練習一下

決定Charlotta玩家強弱之一的便是此連技，無論是版中央或是版邊都是很關鍵的接技。在↓↙← H 命中接 M 斬是有約 2frame 的輸入時間。幸而 ↓↙← H 的過程夠長，有非常充足的心理準備時間及↙儲→儲氣時間，練習多點不難在實戰運用。版邊的話連技後可追加 M > ↓儲↑ M/H，因為立 M 難接下儲上的關係，直接用簡易輸入 R1便可。

版邊↓↙←及↙儲→的先後次序：

Charlotta 的四招技能在版邊全部都極活躍，更可以一次串連四招打出無需奧義過半血的傷害。不過用重技連會面臨長CD的關係，可看情況調節使用。當中版邊可選擇先用↓↙←H 撞牆、或者先用 ↙儲→H 撞牆，兩者有輕微的傷害分別之餘，最重要的是目押失手時，先用↙儲→H撞起碼先打Down對手，可再度起攻。而先用↓↙←H 如目押失敗，因確定時間太短，很大機會連之後的↙儲→H也一併使出並被對手擋了下來。雖然↙儲→H被擋也難以被反擊，但也浪費了技能。

簡單實用連技 ：

→→ (Dash) > ↓ X > ↓↙← L

出奇不意的中距離下段小連技，傷害1500

遠 M > ↙儲→ L

中距離走位時的小技，因為簡易輸入的關係，可以前 Dash 後 > M > →R1，傷害1700

↓L > MMM > ↓↙← H > M > ↙儲→ M/H

近距離的下段輕拳起手連技，傷害3135

空中 H > HHH > ↓↙← H > M > ↙儲→ M/H

直接跳入起手的連技，空中 H 打點不能太高，傷害4035、HHH 可轉 MMM 快 3frame 發生較易接，傷害3535

空中 L > MMM > ↓↙← H > M > ↙儲→ M/H

Charlotta 的空中 L 起上後直到落下有持續判定非常好用，傷害 3135，MMM 可轉為 LLL 更易接傷害 2835

↓↓H > 派生 L > MMM > ↓↙← H > M > ↙儲→ M/H

擾敵的打背起手連技，要低空時才按派生 L，傷害3535

空中 H > HHH > ↓↘→↓↘→ H

超基本奧義連技，如果加入↓↙← H 推太遠反而更低傷，奧義的話傷害4579，解放奧義的話5225

↓↓H > 派生 L > MMM > ↓↘→↓↘→ H

打背後奧義連技，奧義的話傷害4125，解放奧義的話4725

版邊限定：

空中 H > HHH > ↙儲→ H > M > ↓↙← H > M > ↓儲↑ M

基本版邊連技，傷害 4560，HHH 可轉 MMM 傷害 4091

↓L > LLL > ↓↙← H > M > ↙儲→ H > M > ↓儲↑ M

版邊下段輕拳起手式，以 LLL安定連接為前題，傷害3325

空中 H > HHH > ↙儲→ H > MMM > ↓儲↑ M/H

↓↙← CD中或想扣留時的連技，傷害 4213

HH > ↓↙← H > MMM > ↙儲→ H > MMM > ↓儲↑ M/H

至近距離限定的連技，二連擊便開始接令連技有兩次MMM，傷害4224，起始的 HH 可轉 MM 傷害 3740

↓↓H > 派生 H > M > ↓↙← H > M > ↙儲→ H > M > ↓儲↑ M

版邊百鬼投起始技，一下串連四招技能使用，因為↓儲↑H最後一下會MISS所以用 M便可，傷害5194

↓↓H > 派生 H > M > ↙儲→ H > M > ↓儲↑ M/H

百鬼投後↓↙← CD中或想扣留時的連技，傷害 4614

↓L > MMM > ↙儲→ H > M > ↓↘→↓↘→ R1

簡單奧義連技，傷害 4215，MMM 可轉 LLL 傷害 3915

空中 H > HHH > ↙儲→ H > M > ↓↙← H > MMM > ↓↘→↓↘→ X

解放奧義連技，MMM 擊上後接舉起咖哩棒，傷害 5260

↓↓H > 派生 H > M > ↙儲→ H > M > ↓↙← H > M > ↓↘→↓↘→ R1/X

百鬼投奧義/解放奧義連技，先用↙儲→傷害會比先用↓↙←高，奧義的話傷害 5858，解放奧義的話傷害 6428

↓↓H > 派生 H > H > ↙儲→ H > H > ↓↙← H > ↓↘→↓↘→ X

超高攻擊力解放奧義連技，目押由 M 改為 H 時間更加苛刻，實戰很易出錯，傷害 7292