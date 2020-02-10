【GBFVS】碧藍幻想Versus攻略　RPG Hard任務條件及完成心得

《GRANBLUE FANTASY Versus》碧藍幻想格鬥的RPG模式破關後，追加更高難度的HARD模式。同NORMAL一樣它有著很麻煩的QUEST MISSION，需要打完一次才知道條件是什麼。以下就提供全HARD的任務MISSION資料，以及一些心得：

Hard 武器盤的心得：

來到Hard模式首先要了解此作的武器技能系統，像原作一樣主要分有「普通攻刃」、「方陣」及「EX」三類，並按照主手武器的Skill Boost來推動。像普刃主手就放多點普刃技能的武器，方陣主手就放多點方陣武器。不過因為三類的傷害系數是乘算的關係，所以武器盤建議最少也要放別系統的攻刃武器，例如普刃主手盤會放一至兩把方陣攻刃及一至兩把EX攻刃，攻擊力數值也會較全部放普刃高。至於加HP的守護方面就沒有此計法。

EX 武器雖然只有一個技能，但因為別系統乘算的關係可簡單升攻擊力

除此之外，「渾身」及「背水」系的技能傷害亦是乘數計算，特別強勁，所以如果打到這兩類的武器亦務必放入去。

Hard 模式主要任務難點：

不使用支援技能：

很簡單卻又很麻煩的要求，因為會令戰力、回復力及爆發力大幅下降。在武器盤未成型之前，建議先做其他兩個任務條件，在變強了後才補完。因為同伴的支援技能也計算在內，所以要特意為NPC同伴拆除。

沒有支援技能非常麻煩，戰鬥力不足時可先無視

對角色Boss 60秒過關：

武器盤攻擊力不高時的難點之一，可試試用「Break Assist」對Break攻擊大幅UP，配合「Weapon Boost」即滿奧義。當打至敵人Overdrive時用一次解放奧義盡快打至Break，一旦Break時便立即開齊兩個技能，再用一次解放奧義一波帶走。

Break 時一波帶走，如果帶不走要留意 Boss HP 約25% 時必然會出大招

對角色Boss用30次技能：

極麻煩的條件之一，與S Rank過關經常有衝突，建議使用技術輸入輕必殺技加快流轉。基本上是1次技能算1下，但部份角色的追加輸入會加算，像蘭醬214或漢女的236+O。此Mission在攻擊力太高時反而難以達成，可考慮轉用不剋制的屬性或卸下部份武器。

30次技能很麻煩，有需要可以關了npc，自己只出技能

打倒XX個或以上敵人：

在限時內打倒一定數量敵人，非常看攻擊力的條件。部份敵人像金銀銅史萊姆怪、飛行結晶等都非常麻煩，安裝「Arrow Raid」箭雨或「Weapon Boost」即奧義、配合角色的解放奧義會方便很多。

換成箭雨及即奧，盡快清卒

城砦都市アルビオン

第4話 青天の霹靂

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

追憶のアルビオン (古蘭任)

1.S Rank過關

2.100 Chain或以上

3.奧義命中3次或以上

金銀輝くスライムお探せ！

1.S Rank過關

2.30 Chain或以上

3.奧義命中2次或以上

アマルティア島

第5話 カタリナを追って

1.打倒20個或以上敵人

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第6話 錯綜する思い

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第7話 無慈悲な邂逅

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第8話 望まぬ決闘

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第9話 星晶獣アレス

1.S Rank過關

2.700000 Chain傷害或以上

3.180秒或以下過關

フレイメル島

第10話 フレイメル事変

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第11話 黒い結晶

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第12話 解明の手がかり

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第13話 双刃の守護者

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第14話 騎士の再起

1.打倒20個或以上敵人

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第15話 集まる敵意

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第16話 届かぬ声

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第17話 聖騎士の矜持

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第18話 真化の力

1.S Rank過關

2.700000 Chain傷害或以上

3.180秒或以下過關

剣閃、蒼く輝きて (卡姐任)

1.S Rank過關

2.100 Chain或以上

3.奧義命中3次或以上

迷い無き双剣 (蘭醬任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

清く正しく高潔に (豆釘任)

1.S Rank過關

2.100 Chain或以上

3.奧義命中3次或以上

アウギュステ列島

第19話 朝風に戦ぐ怪奇

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第20話 潮騒の序章

1.打倒22個或以上敵人

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第21話 めぐり愛

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第22話 迎撃そして迎撃

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第23話 止まらぬ暴走

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第24話 俺がやりました

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第25話 怒りの魔導弓

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第26話 妄想の果てに

1.S Rank過關

2.800000 Chain傷害或以上

3.180秒或以下過關

ラブ・フォー・ユー (漢女任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

美女のきまぐれ (痴女任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

マジパネェ遭遇 (妄想3人組任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

ルーマシー群島

第27話 境域

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第28話 神秘の森

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第29話 闇の羽ばたき

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第30話 踊る幽霊少女

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第31話 解決への手がかり

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第32話 闇の微笑み

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第33話 坂巻く炎

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第34話 薔薇の試練

1.S Rank過關

2.700000 Chain傷害或以上

3.180秒或以下過關

仲良しの理由 (菲莉任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

道拓く炎 (炎帝任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

騎空艇グランサイファー

第35話 破壊の翼

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

第36話 紅き穿光

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第37話 黒き大鎌

1.60秒或以下過關

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第38話 大いなる破局

1.S Rank過關

2.900000 Chain傷害或以上

3.180秒或以下過關

パンデモニウム

第39話 万魔殿へ

1.打倒40個或以上敵人

2.S Rank過關

3.使用支援技能0次

第40話 絶対者

1.S Rank過關

2.350000 Chain傷害或以上

3.360秒或以下過關

後悔と決意 (潔塔任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

信頼の在り処 (巴叔任)

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次

空を駆ける少年

1.S Rank過關

2.技能命中30次或以上

3.使用支援技能0次