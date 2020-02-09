【GBFVS】碧藍幻想Versus攻略　RPG全關卡任務Mission(Normal)

《GRANBLUE FANTASY Versus》碧藍幻想除了格鬥外，亦有個RPG過關模式，可供新手熟習角色操作，又有星晶獸BOSS戰玩玩。不過此模式最煩人的便是各關的 Quest Mission(任務Mission)。因為首次進行是不知道任務條件，常常過了關才發覺Miss了報酬。以下就提供Normal普通難度各關資料供查閱。

筆者購入的是日文版，但中文版玩家也可參照話數或角色關卡照樣查閱。當中要留意的是技能命中、奧義命中的條件是要確實保中，如果被敵人擋下了是不計算。

第1章 城砦都市アルビオン

第1話 積荷に潜む影

1.B Rank或以上過關

2.技能命中5次

3.5 Chain或以上

第2話 騒乱の予兆

1.B Rank或以上過關

2.技能命中3次或以上

3.5 Chain或以上

第3話 胸騒ぎの雨

1.B Rank或以上過關

2.技能命中5次或以上

3.5 Chain或以上

第4話 青天の霹靂

1.B Rank或以上過關

2.技能命中5次或以上

3.5 Chain或以上

追憶のアルビオン (古蘭任)

1.B Rank或以上過關

2.技能命中5次或以上

3.5 Chain或以上

第2章 アマルティア島

第5話 カタリナを追って

1.A Rank或以上過關

2.使用支援技能2次或以上

3.技能命中10次或以上

第6話 錯綜する思い

1.A Rank或以上過關

2.使用支援技能2次或以上

3.技能命中10次或以上

第7話 無慈悲な邂逅

1.A Rank或以上過關

2.使用支援技能2次或以上

3.技能命中10次或以上

第8話 望まぬ決闘

1.A Rank或以上過關

2.使用支援技能2次或以上

3.奧義命中1次或以上

第9話 星晶獣アレス

1.A Rank或以上過關

2.使用支援技能2次或以上

3.奧義命中2次或以上

第3章 フレイメル島

第10話 フレイメル事変

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第11話 黒い結晶

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第12話 解明の手がかり

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第13話 双刃の守護者

1.A Rank或以上過關

2.10 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第14話 騎士の再起

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第15話 集まる敵意

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第16話 届かぬ声

1.A Rank或以上過關

2.技能命中10次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第17話 聖騎士の矜持

1.A Rank或以上過關

2.10 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第18話 真化の力

1.A Rank或以上過關

2.20 Chain或以上

3.奧義命中2次或以上

剣閃、蒼く輝きて (卡姐任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

迷い無き双剣 (蘭醬任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

清く正しく高潔に (豆釘任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第3章 アウギュステ列島 (同是第3章)

第19話 朝風に戦ぐ怪奇

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第20話 潮騒の序章

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第21話 めぐり愛

1.A Rank或以上過關

2.10 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第22話 迎撃そして迎撃

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第23話 止まらぬ暴走

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.使用支援技能2次或以上

第24話 俺がやりました

1.A Rank或以上過關

2.10 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第25話 怒りの魔導弓

1.A Rank或以上過關

2.10 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第26話 妄想の果てに

1.A Rank或以上過關

2.20 Chain或以上

3.奧義命中2次或以上

ラブ・フォー・ユー (漢女任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

美女のきまぐれ (痴女任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

マジパネェ遭遇 (妄想3人組任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

第4章 ルーマシー群島

留意第28話神秘の森想取得S，頭兩個版圖可一直衝線

第27話 境域

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第28話 神秘の森

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第29話 闇の羽ばたき

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第30話 踊る幽霊少女

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.10000 Chain傷害或以上

第31話 解決への手がかり

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第32話 闇の微笑み

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第33話 坂巻く炎

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.10000 Chain傷害或以上

第34話 薔薇の試練

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20000 Chain傷害或以上

仲良しの理由 (菲莉任)

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

道拓く炎 (炎帝任)

1.A Rank或以上過關

2.技能命中15次或以上

3.20 Chain或以上

第5章 騎空艇グランサイファー

第35話 破壊の翼

1.B Rank或以上過關

2.技能命中20次或以上

3.使用支援技能3次或以上

第36話 紅き穿光

1.A Rank或以上過關

2.50秒以下過關

3.15000 Chain傷害或以上

第37話 黒き大鎌

1.A Rank或以上過關

2.50秒以下過關

3.15000 Chain傷害或以上

第38話 大いなる破局

1.A Rank或以上過關

2.奧義命中3次或以上

3.100 Chain或以上

終章 パンデモニウム

第39話 万魔殿へ

1.A Rank或以上過關

2.技能命中20次或以上

3.使用支援技能3次或以上

第40話 絶対者

1.使用支援技能3次或以上

2.技能命中20次或以上

3.奧義命中3次或以上

後悔と決意 (潔塔任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

信頼の在り処 (巴叔任)

1.B Rank或以上過關

2.7 Chain或以上

3.奧義命中1次或以上

空を駆ける少年 (對古蘭)

1.A Rank或以上過關

2.技能命中20次或以上

3.15000 Chain傷害或以上