《十三機兵防衛圈》體驗版開放下載　《公主之冕》復刻版同步登場

SEGA Games Co., Ltd. 宣布，由 ATLUS × VANILLAWARE 聯手創作的完全新作 SF 冒險遊戲《十三機兵防衛圈》，將在 3 月 5 日開放「完整序章內容體驗版」供玩家下載，而先行購入特典復刻版《公主之冕》則預定於 3 月 19 日開放下載。

可體驗《十三機兵防衛圈》完整序章內容

體驗版將於 3 月 5 日開放下載！此體驗版可遊玩到與製品版序章相同的遊戲內容（約 3 小時）。請務必在此體驗版中，親身體驗《十三機兵防衛圈》冒險部分的壯闊故事內容，以及戰鬥部分爽快的模擬戰鬥過程。而體驗版保存資料可以繼續使用在正式版中。此外，繁中版的官網與宣傳影片也同步公開！

+ 29 + 28 + 27

PS4《公主之冕 復刻版》（DLC）將於 3 月 19 日開放下載！

1997 年在 SEGA SATURN 上推出的動作 RPG 遊戲《公主之冕》，可說是ATLUS × VANILLAWARE 聯手創作的原點。《公主之冕》當時所呈現的美麗 2D 圖像至今仍為諸多玩家津津樂道，而現在，這款經典名作就要在 PS4 上以復刻版之姿重生。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO