《戰慄時空Half-Life: Alyx》實機片段曝光　公開重力手套玩法

隨著 Valve 正式公布《戰慄時空：艾莉克絲》（Half-Life: Alyx）的推出日期後，不少《戰慄時空》系列的粉絲都相當好奇該款 VR 作品會有什麼樣的表現，而隨著遊戲的上市日期越來越近，官方也在今日釋出了三部遊戲實機試玩短片，讓玩家一窺其大概玩法以及各類遊戲機制。

這些影片展現了不少內容，除了示範其基本的移動和拾取物品方式外，也展示了其重力手套的作用以及改造武器的玩法，戰鬥以及探索的過程也可看到整體環境設計以及 VR 互動都有著不錯的表現。

《戰慄時空：艾莉克絲》實機遊玩影片（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

《戰慄時空：艾莉克絲》在初次曝光時讓不少玩家擔憂只是一款 Valve 用來展示自家 VR 硬體的 Demo 作品，但根據官方過去的發言和本次所釋出的三部短片來看，或許本次的作品確實會是個頗為有料的 VR 作品。《戰慄時空：艾莉克絲》目前已確立將在 3 月 23 日（香港時間 3 月 24 日）於 Steam 以 HK$ 232.20 的價格推出，已擁有 VALVE INDEX 的玩家則可免費獲取該作，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO