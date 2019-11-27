【Half-Life】《Alyx》官方指重啟陸續有來　將製作三部曲？

Valve 在近期曝光了經典系列《戰慄時空（Half-Life）》的新作《戰慄時空：艾莉克絲（Half-Life Alyx）》後，想必不少玩家都處於相當...複雜的情緒？畢竟許多人都在期待《戰慄時空 3》或是《戰慄時空 2：第 3 章》，而經歷了漫長的等待後終於有了進展，但卻是個 VR 作品。

雖然是個 VR 作品，但官方已掛保證不會是個 VR Demo，表示遊戲將會相當充裕的內容供玩家體驗。而宣傳影片所帶來的遊玩表現也確實吸引到不少人，許多該系列的粉絲也對其設立於《戰慄時空》與《戰慄時空 2》之間的故事背景感到興趣，因此對多數玩家來說也不算是個太糟的進展。

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不過玩家也不必因為《戰慄時空 3》或是《戰慄時空 2：第 3 章》未出現而失望，Valve 在近期接受了外媒 The Verge 的訪問時，也透露了 《戰慄時空：艾莉克絲》只是《戰慄時空》系列回歸的第一步而已。

《戰慄時空：艾莉克絲》遊戲設計師 David Speyrer 表示 Valve 裡有許多人都想要再次回到《戰慄時空》系列的世界裡，而他們也在製作該款作品的過程中學到了許多，找到了不少新的敘述故事和遊戲體驗方式，等著在接下來的開發中實裝，雖然一切都還得等《戰慄時空：艾莉克絲》正式推出後的表現再來討論，但所有成員都希望能夠協助該系列再次向前發展。

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雖然 David Speyrer 沒講《戰慄時空：艾莉克絲》之後的《戰慄時空》系列作品是否會是延續《戰慄時空 2》的故事，且也未表明是否接下來的作品都會是採用 VR 形式體驗，但有意思再次推進該項經典系列，對期待的粉絲來說也算是個好消息，只希望 Valve 這次不會落得先前《Artifact》的下場。

Valve 自製的卡牌遊戲《Artifact》就因各項不良設計飽受抨擊，一度終止更新重新審視整體設計（gamebase提供）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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