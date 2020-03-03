PS5新傳聞：連Pro版一次過推出？外形似電子磅？手掣再有驚喜？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】2020年過了兩個月坊間傳來更多PS5消息，今次包括PS5和PS5 Pro的規格及售價、新造型，以及手掣新功能等等。

一次過推出PS5及PS5 Pro 價錢及規格有何分別？

日本知名記者西川善司早前爆料，PS5預計會在上市時，一次過推出PS5及PS5 Pro兩個版本，有別於PS4時相隔兩年才推出強化版PS4 Pro。

而據國外科技網站TweakTown，PS5 Pro與PS5的規格差異及兩者各自的定價，也似乎有了更多消息。其中在效能部份，PS5 Pro的圖形處理效能，預計將對等甚至超越微軟（Microsoft）XBOX Series X的12TFLOPS，基本款PS5則會是9TFLOPS。另外，PS5 Pro預計支援最高8K解析度，以及更高幀數，如120fps（解析度4K）。

處理器方面，PS5及PS5 Pro都會是AMD 7nm處理器，惟暫未知會否有效能差異。

售價上，基本款PS5估計售399美元（港幣約3100元），PS5 Pro則售499美元（港幣約3880元）或更高。之前「彭博」報道，PS5成本高達450美元（港幣約3500元），所指的可能就是PS5 Pro。

PS5外形似足電子磅？

截至目前，除了PS5 logo外，Sony官方未有公布PS5外形的資訊。坊間一直流傳PS5會是「深V」造型，外觀是否討好見仁見智。

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不過近日有設計師整合傳聞製作出新的PS5概念圖，竟然看似日常生活經常用到的電子磅？

這部PS5，機身有LCD顯示屏，可顯示遊戲狀態、玩家頭像、手掣電量等，機頂則像往常一樣有PS logo。不過PS5外形究竟如何，還有待Sony官方公布。

PS5手掣支援無線充電？

Sony向世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization）提交的專利申請顯示，計劃開發無線充電轉換器，可幫手掣無線充電。

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雖然只是專利，未必一定實現，但若PS5手掣真的支援無線充電，將較現時插線充電更方便。

PS5功能 + 發售日

PS5預計今年內推出，根據官方公布，主要有五大硬體功能：

PS5新功能曝光？Sony新專利露玄機 AI教過關要課金買裝？

PS5兼容PS至PS4遊戲？PSP都支援？

在眾多傳聞中，PS5是否可以向下兼容PS4，甚至是PlayStation系列所有遊戲，最令人關注。Sony官方人員接受日本版「BusinessInsider」訪問時，曾回應兼容問題，詳情可看以下文章：

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PS5新消息：2月推出終極主機連PSP遊戲都玩到？PS4周邊配件可再