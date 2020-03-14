【Netflix】《攻殼機動隊SAC_2045》四月有得睇！特備節目放彩蛋

由Netflix操刀的《攻殼機動隊》系列最新3DCG動畫作品《攻殼機動隊SAC_2045》，公開了主要角色齊聚一堂的劇照，另外3月21日的直播節目，導演、演出聲優們將在節目上與大家見面。

《攻殼機動隊 SAC_2045》將於4月上架。（《機動隊 SAC_2045》海報）

這次公開的劇照中，以辭去公安九課工作後身分轉為傭兵的草薙素子為首，跟隨著她的還有特殊部隊隊員巴特、公安九課成員德古沙，而過去劇集中總是成為甘草角色的多腳戰車攻殼車當然也不會缺席。《攻殼機動隊SAC_2045》故事同樣安排在近未來，追查謎樣機甲的素子顯現出一絲對未來感到不安的神色，她究竟看到了什麼──？

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3月21日將播出Netflix動畫特別節目「#帶給你笑容的動畫（#キミを笑顔にするアニメ）」，這次的來賓有聲優田中敦子、大塚明夫、山寺宏一等《攻殼機動隊SAC_2045》的主演聲優群，還有神山健治、荒木伸志兩位導演，將帶給觀眾滿滿的「攻殼機動隊特集」，也預定將會透露《攻殼機動隊SAC_2045》的最新情報。本作將在今年四月Netflix獨家上架。

左起：大塚明夫（飾巴特）、田中敦子（飾草薙素子）、山寺宏一（飾德古沙）（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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