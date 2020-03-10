鬼滅之刃炭治郎及富岡神還原恤衫上市　再睇超萌小朋友COS善逸

日本超火漫畫《鬼滅之刃》緊湊的劇情加上流暢的動作筆劃，都讓許多粉絲願意一頭栽入鬼滅的世界中！甚至還終結了老大哥《ONE PIECE》長達 11 年的年度漫畫榜冠軍歷史。無論日本或是海內外的漫畫迷，都對這部漫畫相當投入。

除了漫畫人氣不斷攀升外，《鬼滅之刃》的相關週邊就是粉絲投入的最好證明，無論是公仔抑或是相關小物都是非常熱銷，可以說是一上架就被一搶而空！甚至還有一位日本小孩，將自己 Cosplay 成漫畫中的招牌人物「我妻善逸」，無論是外型或是使用「雷之呼吸」的姿態都與角色如出一轍：

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日本一家專門出品動漫相關服裝的 COSPA 日前也釋出了《鬼滅之刃》相關週邊！以漫畫中的主人翁「竈門炭治郎」及九柱之一的「富岡義勇」作為靈感，帶來兩款別著的襯衫服飾。「炭治郎款」依照其所著用的外衣作為聯想基底，在襯衫樣式中加入了綠黑格紋相間的圖樣，還原出其經典感受。

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「富岡款」也是將其外衣作爲靈感，一半桃紅一半方塊特殊圖騰，形成獨特的重點款式！兩款皆分別運用上不容易產生皺摺的聚酯纖維為面料，也因為該織料的速乾特性，就算是夏天穿著也不會過於悶熱。同時細節上的木頭鈕扣則是運用特殊加工，呈現漫畫中的洗舊年代感。

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兩款襯衫目前都已正式開賣，售價皆為 9,000 日圓含稅。即將進入春夏季節，怎麼可以沒有一款襯衫作為穿搭主軸呢？如果你又剛好是《鬼滅之刃》的粉絲，那勢必更要入手該款式了吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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