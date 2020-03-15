《Call of Duty》衍生作突破600萬玩家大逃殺　盛況超越《Apex》

由美國Activision自3月11日起在PS4／Xbox One／PC等平台推出，採免費遊戲下載，支援最多150人線上對戰同樂的《決勝時刻：現代戰爭》衍生獨立作品《決勝時刻：現代戰域》（Call of Duty：Warzone），官方宣布表示，本作自推出至今，短短24小時時間，玩家人數就突破600萬人！

《決勝時刻：現代戰域》自推出至今，短短24小時時間，玩家人數就突破600萬人！（官方圖片）

《決勝時刻：現代戰域》為2019年10月25日上市短短三天就有超過6億美金獲利，人氣作《決勝時刻：現代戰爭》開發團隊Infinity Ward全新打造的《決勝時刻》系列最新作，遊戲最大特色，就是支援最多150玩家一起在線上廝殺競技的大逃殺玩法。而且遊戲還支援與《現代戰爭》之間的連動，讓玩家們可以將之前在《現代戰爭》中入手的道具武器拿來繼承使用，也為遊戲增添更多趣味！

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本次《現代戰域》自3月11日凌晨上市至今，短短24小時的時間內，登入玩家人數就超過600萬人以上，聲勢之盛比當初Electronic Arts／Respawn Entertainment《Apex英雄》（Apex Legends）上市還要遠遠更加驚人（《Apex英雄》當時創下的紀錄，8小時玩家人數突破100萬人、24小時人數突破250萬人，3天累計突破1,000萬人，28天累計突破5,000萬人）。至於這股聲勢是否能持續擴散維持，成為Activision今年度新的金雞母，還要看官方後續如何去經營維護。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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