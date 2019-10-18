本田翼拍《COD：MW》廣告性感女兵小背心 full gear上陣【有片】

新版《Call of Duty : Modern Warfare》10月25日就賣啦！日本PS4找來機迷日劇女星本田翼扮女兵拍廣告片，拍得她又性感又有型，但筆者就發現她在3分多鐘幕後製作花絮片內，坐在沙發上接受訪問（感覺有點像AV女星interview），期間她更激動地雙手掩胸！究竟發生甚麼事？

【《COD：MW》本田翼拍廣告】本田翼是出名愛打機的日本藝人，更有自己YouTube打機直播頻道，早排她在TGS2019已經擔任了《Call of Duty : Modern Warfare》的官方支援明星，更在twitter勁讚在大型廣告前的合照，當時都估計本田翼與COD還有其他合作。10月18日官方終於公開影片，原來遊戲了本田翼拍日本版廣告，影片短短15秒，已經有大量軍裝老臨、打爛部Hammer車做背景，甚至起了一座假大廈給本田翼穿小背心爬上去吹風扇扮有型！本田身材不算勁爆，非常可愛。

本田翼full gear上陣拍《COD：MW》廣告。（廣告片截圖）

早前本田翼已在自己twitter刊登了自己在COD MW海報前拍的合照。（本田翼推特圖片）

本田翼在日劇《昨晚過得很愉快吧》扮演表面是辣妹，真相是個遊戲宅的美女，其四眼打機look殺死不少機迷。（《昨晚過得很愉快吧》截圖）

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其實這影片因地區版權問題，只能在日本播放，然而有日本網頁轉推了影片，更跟本田翼進行了interview。記者日文不好，只見小翼像坐在沙發上跟記者傾談，比如講感想、是否喜歡穿軍裝等等；本田翼表示有國際級game title跟他合作，當然好開心，見她時而手舞足蹈、時而雙手掩胸！天呀！整個感覺有點像AV片片頭那些女星訪問耶……發生甚麼事？

本田翼拍甚麼大型軍事製作，要搞到雙手掩胸？（製作花絮片截圖）