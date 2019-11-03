【Call of Duty：MW】如玩家濫暴攻擊市民嬰兒將導致Game Over？

《使命召喚：現代戰爭（Call of Duty：Modern Warfare）》已經發行，玩家也開始遊玩系列最經典的單人戰役模式。玩家在遊戲中的行動選擇，也是劇情中的一環。

=== 以下涉及劇透 ===

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相關圖輯：《Call of Duty Modern Warfare》評測：單人故事劇情、節奏滿分

+ 11 + 10 + 9

劇情中最好的單人戰役之一，就是要突擊Camden Town的一間房屋。玩家要在黑暗中行動，緩緩走上樓，慢慢將門打開並確認攻擊目標。

當玩家進入某間房間，會嚇到一位母親並衝到一張小床前抱起嬰兒。遊戲通常讓玩家預設每個在房屋的人都是潛在敵人，這也是現代戰爭的現實「壞人通常看起來也像好人」。那麼，玩家會選擇射擊嗎？

如果玩家射擊母親，她會死亡倒下，伴隨著嬰兒的尖叫聲。「你他媽在做什麼？」，一位士兵說著。「整頓好你自己，不然我會整頓你」，普莱斯隊長說道。嬰兒依然在大哭，這是個問題。因為在需要安靜行動時，吵鬧對戰況是不好的。

如果玩家不行動，那麼你的一位隊友會慢慢抱起安撫嬰兒，並放回小床之中。之後，玩家也可以再繼續行動。或者，玩家也可以選擇射擊嬰兒。

▼▼▼如果玩家不斷射擊嬰兒，將收到特殊訊息▼▼▼

+ 2

如果射擊嬰兒，那麼玩家將面臨「Game Over」的後果，系統會跳出訊息「孩童是非戰鬥人員（children are non-combatants）」，並從最新的儲存點開始遊戲。在《決勝時刻：現代戰爭》中，射擊無辜人士或我方人員都會觸發「Game Over」。很明顯地，開發商希望玩家知道射擊嬰兒是相當惡劣的行為。

但如果玩家不理會訊息，重新讀檔後繼續射擊嬰兒。《決勝時刻：現代戰爭》系統就會顯示特殊訊息：「你認真的嗎？（Are you serious?）」。值得注意的是，玩家完全不會看到任何與嬰兒有關的血腥畫面，當玩家扣下扳機，遊戲畫面就會漸黑退出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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