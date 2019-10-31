Call of Duty CODMW現代戰爭暗夜版「真・夜視鏡」開箱試玩

【Call of Duty Modern Warfare / CODMW】《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty Modern Warfare）重新啟動，終於在10月尾正式推出，除了普通版及特別版Operation Edition外，原來仲有一個特典：暗夜版（Dark Edition），內附的夜視鏡在遊戲中經常出現進行潛入任務，更不是單純擺設，玩具，而是實實在在可用的頭戴式夜視鏡（Night Vision Goggles）！

CODMW （Call of Duty Modern Warfare）遊戲日前推出，Activision官方亦有為遊戲推出典藏套裝：《決勝時刻：現代戰爭》暗夜版（Dark Edition），典藏版主要內容就是一部可用的頭戴式夜視鏡（Night Vision Goggles），由於是傳媒版本關係，盒內的遊戲鐵盒裝內並未附有遊戲光碟，其餘的就是夜視鏡擺放用支架，經簡單組裝後便可使用。

CODMW 這次特典是一個夜視鏡，賣過千並非擺設這樣簡單！

在CODMW中，單人故事模式中經常使用夜視鏡進行任務，在「Clean the house」（清潔房屋）一幕便是全程使用夜視鏡場景。

《決勝時刻：現代戰爭》暗夜版（Dark Edition）整個典藏版，包括《CODMW》遊戲鐵盒裝、可以USB充電的夜視鏡本體、灰色MW保護發泡膠，內藏須經組裝的夜視鏡支架。除此以外，亦附送遊戲下載內容：自訂戰術小刀、「全面偽裝」、「不留活口」及「豪豬」特戰包，內有特戰兵主題造型、武器外觀彩繪及額外獎勵。【點圖放大】

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驚喜位！CODMW暗夜版典藏夜視鏡並非只是擺設而是真實可用，按鍵啟動後夜視鏡中會播放開場畫面：

夜視鏡會自動按環境光源啟動夜視模式，玩家亦可以選擇黑白或綠色夜視模式：

《決勝時刻現代戰爭》全球開賣後，首三天銷售額超過6億美元，打破《COD》系列紀錄外，亦即成為2019年新遊戲數碼版開賣紀錄。這個暗夜版以超越玩具擺設出台，雖然並非令遊戲大賣原因，但誠意十足，COD fans應該收貨！（附遊戲光碟版售價 HK$1,588）