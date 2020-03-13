高達 Gundam NT Narrative 電影 免費YouTube播（繁中字有連結）

其實今次活動跟「肺炎抗疫」無關，而是紀念3月初Gundam Info網頁大更新，決定YouTube Channel上架3部高達電影：當中3月13日上架的《機動戰士高達 NT》（Gundam Narrative）是網上首播，而且是2018年作品當年香港也有上映，年份頗新。

《機動戰士高達 NT》可說是為整個宇宙世紀設定來一次大解說也是交代高達的「結局」，故事講到，獨角獸高達跟巴納吉融合為超越人類常理的存在，當事件告一段落後，一白一黑兩台獨角獸高達就被解體、技術永久封印。而故事就是講前奧干金主「羅商會」還有「新自護殘軍」這兩派人，嘗試以武力去搶奪幻之獨角獸3號機不死鳥鳳凰……（3月13日至3月31日免費上架）

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改篇自同名漫畫的《機動戰士高達 雷霆戰線 Thunderbolt》，原本為OVA影碟作品，而劇場電影版「DECEMBER SKY」(2016)以及「BANDIT FLOWER」(2017)，為導演剪輯版，將8集動畫再加新片段，分成上下集推出4K電影版本，連睇過原版都值得再看。

這兩部電影其實均曾在Gundam Info上架，今次是再次出場。故事年代為一年戰爭左右，聯邦及自護兩軍都有很多新款吉姆、高達、渣古，打到開花之餘，以型格的爵士音樂做BGM，好睇好聽又有型。（3月6日至3月31日免費上架）