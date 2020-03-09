神級歌姬森口博子GUNDAM歌出第2彈　翻唱F91/0083/SEED神曲

遊戲動漫
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昔日唱F91《ETERNAL WIND》、Z GUNDAM《向水之星傾注愛》等神曲的森口博子相信大家都很熟識。她早前推出的GUNDAM SONG COVERS翻唱10首神曲大賣，現時決定再接再厲，推出第二彈GUNDAM神曲翻唱大碟：

第二彈CD封面，今次用F91做背景（創通 SUNRISE）

第一彈介紹：森口博子再唱Z Gundam主題曲勁正　神級歌姬將出高達BEST 10新碟

森口博子的GUNDAM SONG COVERS第一彈大賣，曾奪得Oricon週間銷售第3位，決定再推出第二彈大碟。同樣地選歌方面採用GUNDAM FANS投票選出，10首歌曲再加兩首BONUS TRACK，像上隻碟一樣歌曲亦會重新編曲。收錄曲包括了ZZ的《Silent Voice》、0080口袋戰爭的《總有一天能傳達到天空》、0083的《MEN OF DESTINY》、SEED的《儘管曾如此親密地在一起》、《曉之車》等，首首都是經典神曲。當中Z的《銀色Dress》及F91《尋覓著你》當年的原唱也正是森口博子本人。

森口博子 GUNDAM SONG COVERS 2 收錄曲

サイレント・ヴォイス
（「機動戦士ガンダムＺＺ」OPENING歌曲）
銀色ドレス
（「機動戦士Ｚガンダム」插入歌）
君を見つめて -The time I'm seeing you-
（「機動戦士ガンダムF91」形象歌曲）
いつか空に届いて
（「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」OPENING歌曲）
あんなに一緒だったのに
（「機動戦士ガンダムSEED」ENDING歌曲）
星空のBelieve
（「機動戦士Ｚガンダム」ENDING歌曲）
DREAMS
（「機動新世紀ガンダムX」OPENING歌曲）
一千万年銀河
（「機動戦士ガンダムＺＺ」ENDING歌曲）
月の繭
（「∀ガンダム」ENDING歌曲）
MEN OF DESTINY
（「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」OPENING歌曲）

-Bonus Track-
暁の車
（「機動戦士ガンダムSEED」插入歌）
森口博子SELECT COVER SONG
（歌曲之後公布）

來源：King Records

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