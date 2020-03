神級歌姬森口博子GUNDAM歌出第2彈　翻唱F91/0083/SEED神曲

昔日唱F91《ETERNAL WIND》、Z GUNDAM《向水之星傾注愛》等神曲的森口博子相信大家都很熟識。她早前推出的GUNDAM SONG COVERS翻唱10首神曲大賣,現時決定再接再厲,推出第二彈GUNDAM神曲翻唱大碟:

第二彈CD封面,今次用F91做背景(創通 SUNRISE)

第一彈介紹:森口博子再唱Z Gundam主題曲勁正 神級歌姬將出高達BEST 10新碟

森口博子的GUNDAM SONG COVERS第一彈大賣,曾奪得Oricon週間銷售第3位,決定再推出第二彈大碟。同樣地選歌方面採用GUNDAM FANS投票選出,10首歌曲再加兩首BONUS TRACK,像上隻碟一樣歌曲亦會重新編曲。收錄曲包括了ZZ的《Silent Voice》、0080口袋戰爭的《總有一天能傳達到天空》、0083的《MEN OF DESTINY》、SEED的《儘管曾如此親密地在一起》、《曉之車》等,首首都是經典神曲。當中Z的《銀色Dress》及F91《尋覓著你》當年的原唱也正是森口博子本人。

森口博子 GUNDAM SONG COVERS 2 收錄曲

サイレント・ヴォイス

(「機動戦士ガンダムZZ」OPENING歌曲)

銀色ドレス

(「機動戦士Zガンダム」插入歌)

君を見つめて -The time I'm seeing you-

(「機動戦士ガンダムF91」形象歌曲)

いつか空に届いて

(「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」OPENING歌曲)

あんなに一緒だったのに

(「機動戦士ガンダムSEED」ENDING歌曲)

星空のBelieve

(「機動戦士Zガンダム」ENDING歌曲)

DREAMS

(「機動新世紀ガンダムX」OPENING歌曲)

一千万年銀河

(「機動戦士ガンダムZZ」ENDING歌曲)

月の繭

(「∀ガンダム」ENDING歌曲)

MEN OF DESTINY

(「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」OPENING歌曲)

-Bonus Track-

暁の車

(「機動戦士ガンダムSEED」插入歌)

森口博子SELECT COVER SONG

(歌曲之後公布)

來源:King Records