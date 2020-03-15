鬼滅之刃、排球少年、約定夢幻島…2020年《少年JUMP》漫畫完結潮

日本漫畫雜誌《週刊少年JUMP》從於1968年創刊至今，推出過無數燴炙人口的經典，從70年代的《烏龍派出所》、《鐵甲萬能俠》；80年代的《龍珠》、《聖鬥士星矢》；90年代的《男兒當入樽》、《幽遊白書》；千禧年代的《死亡筆記》、《火影忍者》，不計翻炒再翻炒的「新作」這些漫畫都已完美落幕。而到了現在2020年，似乎又有新一輪漫畫完結潮……（文：永高／編：胡劍威）

火影、漂靈先後完結再到銀魂

以2010年代開始計算，早在2016年，《週刊少年JUMP》已經出現過一次完結潮。日本ACG界有所謂「民工漫」，也即是說該作品的受歡迎程度在日本是上至總理大臣下至地盤工人都會收看，而其中在較普及並且覆蓋範圍最廣的低下階層最受歡迎之作品。當年四大民工漫的其中兩套《火影忍者》及《漂靈》先後完結，只剩下《ONE PIECE》獨力支撐到現在。

作為《少年JUMP》神作之一《銀魂》可說是最脫俗的一個作品。

四大民工漫還有一套就是《銀魂》，早在2016年4月開始，《週刊少年 JUMP》上已連載最終章「銀之魂」，接著上映了兩齣真人版電影，讓大家感受到小栗旬的有型以及橋本環奈挖鼻孔的美，也舉辦了多場大型展覽，最後終於在2019年6月20日正式結束15年的連載，這部堪稱日本最惡搞最跳掣的漫畫完美落幕，也意味著《週刊少年JUMP》的強大作品又少一套。

《鬼滅之刃》在連載四年至今故事已來到尾聲，吾峠呼世晴也不像空知英秋一樣願意跟《週刊少年JUMP》編輯配合一拖再拖。

「新四天王」後浪推前浪

雖然四大漫畫只剩一套《ONE PIECE》，不過長江後浪推前浪，這幾年在《週刊少年JUMP》編輯努力下，也培養了不少優質漫畫家及大受歡迎作品，「新四天王」包括：《排球少年》、《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》，以及目前於日本以至全球都炒得火熱的《鬼滅之刃》。

從腰斬到1000萬銷量

先說《鬼滅之刃》，要了解這套漫畫為何如此爆紅，要先將時間軸回到2016年。在《火影忍者》及《漂靈》先後完結的這一年，《週刊少年JUMP》有一套全新漫畫無聲無色地開始連載，那就是《鬼滅之刃》！不過最初連載時並不受歡迎，吸血鬼格鬥救全家這題材並不新鮮，加上當時吾峠呼世晴畫功並不算出眾，漫畫沒有引起廣泛注目，甚至曾一度面臨腰斬危機。直至2019年，ufotable製作了非常高質的動畫，令作品瞬間爆紅，加上不像《進擊的巨人》諫山創那樣，吾峠呼世晴的畫功進步神速，因此動畫跟漫畫雙翼齊飛，日本2019年度漫畫與輕小說銷量榜公布其漫畫單行版發行突破1000萬本稱冠，打破歷年《One Piece》13年連冠壟斷局面。

《鬼滅之刃》剩下25分鐘

《鬼滅之刃》在連載四年至今故事已來到尾聲，吾峠呼世晴也不像空知英秋一樣願意跟《週刊少年JUMP》編輯配合把故事情節一拖再拖，況且兩者劇種不同，《銀魂》散漫是風格，《鬼滅》節奏一慢就很大機會變糞作。（以下含嚴重劇透）漫畫最新情節中，鬼舞辻無慘在柱的圍攻以及珠世毒藥的壓制下，已經進入人生的最後25分鐘。雖然《週刊少年JUMP》還有沒為作品進行完結倒數，但我們大膽估計《鬼滅之刃》在這一兩個月便會進入完結篇，相信最多也只會捱到電影《鬼滅之刃 無限列車篇》上映。不過動畫電影上映又可能會受目前武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響，大家密切留意。

《排球少年》已經讓故事橫跨五年時間，現在已直接進入最終章的全國大賽，幾可確定將在短期內完結。

《排球少年》全國大賽最終章

至於「新四天王」中的兩個作品《排球少年》、《約定的夢幻島》也或明示或暗示即將會在今年陸續完結。首先，《排球少年》是四套作品中連載期最長，作者已經讓故事橫跨五年時間，現在已直接進入最終章的職業聯賽，除非厚面皮地把主角們推向日本國家隊打全球比賽的層面，否則幾可確定將在短期內會完結。這套作品在香港也有不少人追看，特別是動畫版在各大電視台都播放，日向翔陽、影山飛雄等主角們人氣高企，相信在完結時誓必引起一番哄動。

《約定的夢幻島》劇情已去到食用兒童陣營跟王都軍隊展開戰鬥，戰場回到了GF農場，官方宣傳也稱為「最終戰」。

《約定的夢幻島》回到GF農場

第二套《約定的夢幻島》劇情已去到主角食用兒童陣營跟鬼王都軍隊展開戰鬥後，戰場回到了GF農場，官方宣傳也稱為「最終戰」，不過因為還有很多謎題未解釋，這場最終戰連同前事交待很有機會再需要一段長時間，再加上真人電影才剛公布，今年也會推出第二季動畫，相信漫畫很可能會延續到2020年年尾才正式完結。

《我們無法一起學習》是戀愛系後宮漫畫，由筒井大志編繪，講述家境清寒的優秀高中生唯我成幸與一眾女周學的你拉我扯藕斷絲連。

《我們無法一起學習》CP塵埃落定

在四大之外還有「影之第五大」是香港較少人接觸的《我們無法一起學習》是戀愛系後宮漫畫，由筒井大志編繪，講述家境清寒的優秀高中生唯我成幸與一眾女同學的你拉我扯藕斷絲連。漫畫從2017年連載至今，雖然故事發展至已經確定CP，不過筒井大志表示將會出現五個不同的結局，標題會以增加「Route:1/5」作為分辨。他稱：「哪一個故事才是真正的結局？取決於各位讀者的決定。」不過每一個結局也不會拖太久，除非超展開，否則故事已再無進展能力，預計在未來兩三個月內便會全數塵埃落定。

後記：期盼創造更多新經典

一套漫畫的起始、高潮與終結，在漫畫家與編輯的共同構思下理應作圓滿鋪排，可惜進入了漫畫產業鏈後，有時為了確保銷量，一些知名作品要一拖再拖，舊時《龍珠》、《漂靈》等作品都曾經遭受其害，最過份莫過於目前仍連載中的《One Piece 海賊王》，數量龐大的擁戴者成為尾田榮一郎延續作品的動力，也同時彷彿中了永不（能）完結的魔咒，雖然現在好像就快會「完」。任何一套作品都應該有始有終，只要不是生病又或顧著打機，漫畫家將作品好好寫完，相信是對讀者的最基本責任。期待《週刊少年JUMP》可以合理地一直推陳出新，為讀者獻上更多題材新穎、不落俗套的佳作，創造更多新經典。