《七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot》玩後感：近30年最好玩的龍珠GAME！

我們這一代70、80後基本上都是《龍珠》迷,「每個人心裡都有一個孫悟空」,有看動畫之餘也有玩過紅白機和超任上的《龍珠》遊戲,從最初用如意棒篤篤篤的《神龍之謎》、到第一次行棋用卡牌分勝負的《龍珠:悟空傳》、再到有廣闊俯瞰地圖的《龍珠Z 強襲!撒亞人》,以至在超任上出超必「捽掣」玩到指公腫痛的《龍珠Z:超武鬥傳》,都讓人熱血沸騰。事隔三十多年,能夠讓我重拾這份熱血與感動的正是《龍珠Z 卡卡洛特 Kakarot》(下文角色名字一律使用香港翻譯)。 (文:永高/編:胡劍威)

從RPG進化成新世代ARPG

當然去年推出的《DRAGON BALL FIGHTER ZS》也非常高質好玩,只是個人一廂情願地認為,要真切感受到《龍珠》的熱血與感動,RPG類型會比FTG更為適合,畢竟龍珠除了格鬥技擊成份還有冒險歷奇元素,而《龍珠Z 卡卡洛特》正是以此為目標,透過ARPG形式高度還原《龍珠》昔日面貌(而且更有補完的意味,下文詳述)。過往紅白機上的《龍珠Z 強襲!撒亞人》、《龍珠ZII 激神弗利沙》,以至1992年從紅白機跳到超任的《龍珠Z:超級撒亞人傳說》還有爛尾的《龍珠ZIII 烈戰人造人》,限於機能只能夠在俯瞰地圖上以行棋形式走動,指令系統下以卡牌進行防守或攻擊。今時不同往日,《龍珠Z 卡卡洛特》可以在廣闊世界中以舞空術肆意飛翔(也可用筋斗雲)、戰鬥是敵入突入進行即時無縫FTG式戰鬥(無縫質素媲美《龍如》)、動作元素豐富、戰鬥畫面華麗,單是這些元素已經讓《龍珠》迷眼前一亮。可以說,《龍珠Z 卡卡洛特》就是超任年代《龍珠》RPG的一次超進化。雖然並非同一廠商也非REBOOT,但純以開發技術層面而言,這種將RPG進化成新世代ARPG所需要進行的質量提升,甚至比從PS《BIOHAZARD 2》進化到PS4《BIOHAZARD RE:2》的手術更為龐大艱巨。

五大元素活化世界 耐玩度高缺一不可

整體而言,《龍珠Z 卡卡洛特》主要分為「戰鬥」、「探索」、「社群」、「修行」、「用餐」五大元素,五個部份基本上也有很精心和詳細的系統讓玩家細意琢磨:戰鬥像一般RPG可以一步一步提升角色等級、探索可以收集各種強化素材、社群可以讓玩家收集及自行編排靈魂紋章以提升不同技能、在世界各地尋找修行點以習得數量龐大的必殺技、透過狩獵很作不同食譜、在營地用餐以提升戰鬥時的數值,類似就是《MHW》的概念,一些稀世食材如冰凍兔子肉、胖巨魚等也要千辛萬苦打破冰石走入山洞才找得到……這些豐富的元素聚在一起,除了活化了整個遊戲中的世界,也足以令《龍珠Z 卡卡洛特》成為一款耐玩度高又滿足動漫迷的遊戲。

戰鬥有層次 擺脫「太易玩」陋習

先說「戰鬥」系統,一直以來Bandai(也就是現在的Bandai Namco)推出的遊戲都是給與人太易玩之感,基本上閉上眼狂按攻擊就可以通關。今次《龍珠Z 卡卡洛特》雖然不算難玩,但明顯感受到層次豐富得多,戰鬥中除了進攻和防守,還有快速衝刺、閃避(墊步)、爆氣(彈飛對手)、反擊(防禦繞後痛擊對手)、必殺技(可以鬥波),全部有條件限制要按部就班不能亂按一通,敵人的A.I.也不如過往般白痴任得你打,特別是遇上三、四甚至五個敵人圍攻時,會經常出現背後受襲、寡不敵眾的情況,因此對嘍囉也可以很驚險不能大意,還未計可以愈級挑戰的那些爆氣紅色敵人群生人勿近。另外,在主線故事模式以外的自由時段,玩家也可以自行編隊成立Z戰士Avengers四處掃蕩,輔助角色更細分猛攻型、妨礙型和負責恢復的特殊型,玩家可自設隊友輔助以組成最佳組合,如此自主多變DIY的玩法,足見開發小組花了很多心機在戰鬥系統身上,值得一讚。

收集舊動畫相 童年回憶返晒嚟

到了遊戲的「探索」部份,其實與「社群」、「修行」、「用餐」不可分割《龍珠Z 卡卡洛特》有非常豐富的收集任務,隨了整個版圖也充斥著考你飛行技術的Z珠、在森林出現的野獸、天空的飛鳥、岩石區出的恐龍、只有釣魚才可以得到的魚類食材、各式礦石、道具、寶箱,玩家只有在世界中不斷探索收集各式素材,才可以在「社群」、「修行」、「用餐」中使用並提升能力。不過個人最喜歡的是沒有什麼技能式經驗值可以提升的回憶相片,因為《龍珠Z 卡卡洛特》是以《Z》故事開始展開,對悟空童年故事沒有涉獵,因此遊戲便很巧妙地透過過往陳年動畫的一些相片以回憶形式讓玩家收集,再補以文字描述,讓玩家「童年回憶返晒嚟!」因此我每次見到占星婆婆可以購買令「記憶地點」出現的選項,也會毫不吝惜地「Shut Up and Take my 索尼~」。

主副線故事編排錯落有致

上述提到主線故事和自由時段,不得不提遊戲其中一個設計得很好的地方,就是故事編排的分叙。遊戲的主線故事模式是一個大型段落,讓玩家一氣呵成地完成,過程中玩家可作有限度自由活動,但不能過份偏離故事軌道。當完成主線後,玩家便會有一段自由時間盡情探索世界。例如玩家在完成撒亞人來襲打到比達乘太空船離開後,玩家便可以在出發往南美星前盡情在各個地區探索、進行各種支線故事。而更有趣的是,每一個段落的自由時間,地圖的配置和副線任務也會有所不同,從幫外星人找美食到重遇一些昔日敵人和戰友,再增生出一些原創劇情,例如杜拉格斯會遇上人造人8號等。這不單令玩家充滿探索好奇的驚喜,也令整個《龍珠》世界得以補完。

原創副線劇本補完角色心態

遊戲中有幾段補完故事個人非常喜歡,例如原著中阿樂和天津飯等早期出現的悟空勁敵,到撒亞人故事之後基本上有如花瓶形同擺設,雖然掛著Z戰士之名繼續修練,但在劇情推進方面基本上無所作為。因此在《龍珠Z 卡卡洛特》的原創副線劇本中,便對阿樂和天津飯等配角的心理狀態有所補完,特別是天津飯當知道自己跟悟空以至撒亞人的實力有天壤之別時,他如何走出「一世都跟唔上進度」的困境呢?另外阿樂在被裁培人自爆炸死後,對日後日常生活有什麼影響呢?(這個在動畫《龍珠超》中也有提及……主要拿來開玩笑),這些細微的角色心理和性格變化也透過原創劇情補完,還有一些細微位如比達和莊子如何撻著、悟空跟芝芝的夫妻之道,這些在原著漫畫中的空白都在遊戲中被重新刻劃,這對龍珠迷來說,單看這些補完橋段已經值回GAME價。

一嘗「自已龍珠自己搵」心願

除了補完角色心路歷程的副線任務,遊戲另一亮點是小遊戲。例如動畫版中曾經出現芝芝因為買餸被恐龍追因此命令丈夫要考車牌、再跟笛子魔童一齊考車笑料百出的劇情,將以小遊戲的形式呈現,遊戲往後更加入可以開發和升級的交通工具系統,用以進行礦石等素材的收集。而我最喜歡的小遊戲,是在南美星回到地球後可以收集龍珠!過往一眾《龍珠》遊戲中都沒有讓玩家收集龍珠的玩法實在令人黯然,今次終於在廣闊版圖上可以一嘗自行尋找龍珠的滋味,更有趣的是玩家可以透過復活過往曾經打敗的角色來增生更多未知的劇情,單是這一鋪排已令人雀躍不已,不得不重複又重複地搵龍珠(幸好遊戲中不用等一年才許一次願,隔二十分鐘就可以了),不斷叫神龍出來就是爽,可惜不能像八戒一樣要一條女生內褲。

Bandai下放開發權功德無量

雖然已經寫了洋洋數千字,但遊戲中可堪玩味的元素還有很多,例如在斯路篇開始前比達在膠囊公司開設的特殊設施,可以習得更多奧義技,而當中的主持人更是《DRAGON BALL FIGHTER Z》的人造人21號,顯然這是Bandai Namco整個龍珠重啟計劃的龐大和連繫的最佳見證。在此不得不讚揚CYBER CONNECT 2這間開發廠商,他們早前開發的《NARUTO火影忍者》四部曲,其動畫質素之高已被形容「比原著更厲害」,到了今次《龍珠Z 卡卡洛特》則非常用心製作一款可以滿足絕大部份龍珠迷的遊戲。當然更需要感謝Bandai Namco找到這一間遊戲製作廠商外判,從之前《DRAGON BALL FIGHTER Z》轉給《GUILTY GEARS》ARC SYSTEM WORKS,到今次CYBER CONNECT 2同樣找到了對的人,Bandai Namci絕對功德無量,讓我們這群龍珠迷在三十年後的今天能夠享受到這兩款佳作。

後記:三十年後流下「龍珠淚」

三十年前玩紅白機超任時代《龍珠Z 強襲!撒亞人》、《龍珠Z:超武鬥傳》的興奮源於見到自已深愛的角色出現在遊戲畫面之上,可以自己操縱角色戰鬥已叫人熱血沸騰;三十年後再玩《龍珠Z 卡卡洛特》,感動的是遊戲廠商非常用心地將《龍珠》的熱血沸騰再一次仔細呈現,是一款向《龍珠》致敬、充滿愛與回憶的作品。我在遊玩過程中單是聽到熟悉的片頭主題曲、背景配樂、飛行特效,久違的角色面孔、聲優對白,便湧出一份老淚縱橫之感。

《龍珠Z》經典場面之餃子自爆。

沒有誇張,我連比達走進龜仙人家兩者會說出一些什麼對白也會期待不已,到無限爆死、笛子魔童保護悟飯戰死等經典場口重現眼前時,內心更偷偷流下「龍珠淚」(鱷魚淚啲Friend)。事實上之前也不是沒有試過出現龍珠改編遊戲的成功例子,像Timps開發的《Dragon Ball Xenoverse》系列便同時賦有原創性又不失原著味道,但能夠如此精心還原細節而且將原著再豐富立體的,《龍珠Z 卡卡洛特》確實再走前了一大步,成為了本人心目中近三十年最佳《龍珠》遊戲。