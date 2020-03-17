《Silent Hill》PS5重製傳為小島秀夫新作　更與Konami修復關係？

【Silent Hill PS5重現？】據海外媒體 Rely on Horror 宣稱得自複數可信賴消息來源的訊息指出，SIE 目前正在進行過去曾紅極一時，除遊戲外，也曾推出電影系列的人氣恐怖冒險遊戲《Silent Hill 沉默之丘／鬼魅山房》的重製復活企劃。

之所以會有這樣的傳言出現，早在今年 1 月，曾擔任《Silent Hill》系列美術總監與怪物設計的人氣繪師「伊藤暢達」，就曾透過自己的 Twitter 帳號表示正與過去核心夥伴們合作進行新作的開發製作；而根據這次 Rely on Horror 的消息來源指出，他是與初代《Silent Hill》遊戲總監兼編劇「外山圭一郎」、《Silent Hill》系列樂曲作家「山岡晃」等《Silent Hill》系列核心開發成員們，一起在 SIE Japan Studio 進行《Silent Hill》系列的重製，且已經進行開發約一年左右。

除此之外，過去曾參與《Silent Hill》系列開發的小島秀夫，也曾於 2019 年暗示過，在《死亡擱淺》之後，將會著手進行恐怖遊戲的開發；同樣根據這次 Rely on Horror 的第二個消息來源指出，為了實現這個讓小島監督重返《Silent Hill》系列、讓遊戲可以在 PS5 主機上復活的可能，SIE 也正著手進行小島工作室與 Konami 之間的關係修復。如果 Rely on Horror 的消息來源為真，或許玩家們真有機會在今年年底上市的 PS5 主機上，看到這款人氣恐怖遊戲系列的重新復活？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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