《C&C終極動員令》經典4K重製回歸！收錄紅色警戒、泰伯倫黎明

由 EA 與原 Westwood 開發成員合作將《終極動員令》（Command and Conquer / C&C）、《紅色警戒》（Red Alert）及資料片內容打造可支援最高 4K 高畫質的《終極動員令 重製典藏版》（Command＆Conquer Remastered Collection）首支宣傳影片正式揭露。

《終極動員令 重製典藏版》在 2018 年底披露引時起玩家的高度興趣，起先是由包含 Westwood Studios 的關鍵成員與 Pteroglyph Games、Lemon Sky Studios 一同協力打造重製版，也包含了如 OpenRA 與 CnCNet 的協助，「原製作班底」+「死忠玩家」的組合，可以說對於老粉絲與新玩家都對這次重製版寄予厚望。

重製過程中，開發團隊先後揭露了重製版的GDI 建築、《紅色警戒》的特斯拉坦克，當初擔任遊戲系統語音的「EVA」開發人員 Kia Huntzinger 更被開發團隊邀請重新錄製配音。

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《終極動員令》特有的真人劇情影片，則將藉由找尋回當年的影像檔案，透過人工智慧演算法的幫助提高解析度，作曲家 Frank klepacki 也替遊戲重新錄製長達七小時的音樂。

《終極動員令 重製典藏版》提供重製版多人模式、現代版介面、地圖編輯器、額外影片相簿和超過 7 小時的復刻版音樂，並且支援繁體中文介面。玩家可至 Steam、Origin 預購遊戲，預計 2020 年 6 月 6 日上線。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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