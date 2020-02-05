MHW Iceborne 艾露貓Capcom官方衛衣開訂 日本限定點寄香港？

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【Monster Hunter World Iceborne 艾露貓 Hoodies】《魔物獵人：世界》（Monster Hunter World: Iceborne）芒亨官方產品，一直是遊戲迷必搶項目，日前 Capcom 官方網店 推出艾露貓款式衛衣，前後Detail位落齊！

Capcom 官方網店 イーカプコン（e-capcom） 即日起至2020年2月26日，開放訂購《Monster Hunter World Iceborne》限量版，分為藍、灰兩款，每款連稅售價6,600日圓（約HK$486）備有S至XL尺碼，灰色款前印花與藍色版不同，艾露貓在灰色版未著上狩獵裝、藍色版則著上狩獵裝；兩者的衛衣背面均印上「MHW Iceborne」及艾露貓足跡，非常可愛！

▼▼兩款Hoodies睇真啲▼▼

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （灰色 / S碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （灰色 / M碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （灰色 / L碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （灰色 / XL碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （藍色 / S碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （藍色 / M碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （藍色 / L碼）

【點擊進入】MHW Iceborne 艾露貓衛衣 （藍色 / XL碼）

於Capcom官方網站e-capcom購買限量版衛衣預計2020年3月26日出貨，由於網站只限日本地址送遞，最理想方法是透過日本的集運服務，以下提供4個港人常用的日本集運網，全部設有中文介面，只要成為會員後，以集運網提供地址輸入購物網，收集物品後會按用家指示寄出；集運網會以特快EMS、空運、海運等方式送到用家手上。

▼日本集運服務及特色【點圖放大】▼

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