【MHW ICEBORNE 月辰祭攻略】大感謝之宴 宮廷系列武器圖鑑＋評測

遊戲動漫
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【MHW ICEBORNE 攻略】踏入2020年Monster Hunter World仍然一直推出新內容，最近就有活動月辰祭大感謝之宴，過年放假可以有東西刷了。以下整理今次活動新增的「宮廷系列武器」。

宮廷系列武器 - 唔打得都睇得

新的宮廷系列武器一開始就能直接製作Master級，不需漫長的強化，強化一次後為Rare12武器。造型非常美觀，如果不計冥赤的RBG發光效果，個人認為宮廷系列比冥赤要好看得多了。（按圖放大）

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製作宮廷系列武器需要2張祭典票，通過完成任務「鬥技場的白色情書」獲得，目標是冰牙龍（非歷戰）。任務本身沒多大難度但個人認為冰牙龍是ICEBORNE中最煩人的魔物，經常跳來跳去，又會連續飛撲六七次，各種攻擊判定範圍又大，非常噁心。建議組夠四人小隊，直接徹甲榴彈邪教控場，省得噁自己心。另外也建議用餐券出御神籤貓飯（加報酬數量），能多出一張票就是一張票。

除了感謝票外還需要2個琥珀色的重牙（破壞冰牙龍的牙獲得），所以打任務時記得務必破牙。而將宮廷系列武器強化至Rare12則需要一個英雄王硬幣，打Master級6星鬥技大會（雷狼龍或雙轟）獲得，無論打出什麼時間掉落率都相同，不過打到A級的報酬數較多，能打就盡量打吧。簡言之如果想製作並強化全部14種宮廷系列武器，共需以下素材，要不要刷就看個人啦：

28張感謝票

28隻琥珀色的重牙

14個純水晶

14個英雄王硬幣

42個溟波龍的剛爪

用大劍打到懷疑人生的冰牙龍

宮廷系列武器能力一覽（按圖放大）

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宮廷系列武器性能方面不是特別出眾，特色是全隱屬（可用無擊）和自帶15%會心。論性能肯定是比不上現環境最強的冥赤龍武了，目前來看自帶會心的弓（雖然是隱屬），以及物攻還可以的鎚是比較堪用。

如果想做齊14把Rare12宮廷武器就需要14個英雄王硬幣，大家加油。

宮廷系列武器最大好處是沒那麼農，由於大感謝之宴是PS4版和PC（Steam）版同步開放，而Steam的ICEBORNE推出沒多久，可能很多玩家的進度沒那麼快；這時宮廷系列武器就大派用場了，只要打到活動任務、鬥技大會（不需要自己帶裝備和道具）和溟波龍（不需要歷戰）就可製作，對剛進入ICEBORNE的獵人幫助很大。不過個人是因為造型太好看的關係應該有用的武器都會製作，不知道MHW什麼時候開放武器外觀呢...

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