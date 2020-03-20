《鬼滅之刃》Q版Figure連環出　Q posket再販、Chimi-Mega預訂中

由日本 BANDAI SPIRITS 公司旗下的景品事業部 BANPRESTO 所推出的 Q posket 系列，以大頭大眼睛的 Q 版造型深受許多收藏家們喜愛，而在去年 8 月登場的「鬼滅之刃 Q posket petit vol.1」，第一彈角色包含主角竈門炭治郎和妹妹竈門禰豆子，以及與炭治郎同期的鬼殺隊隊員我妻善逸。其中炭治郎的造型為當初參加鬼殺隊最終選拔時，他的師父鱗瀧左近次送給他的藍色荒波紋和服以及狐狸面具，最後炭治郎也成功通過試煉，並且還斬殺了選拔中一直殘害鱗瀧弟子的鬼，整個戰鬥力爆表啊！

有一就有二，2019 年 9 月 BANPRESTO 再度推出鬼滅之刃 Q posket 第二彈，這次的角色造型換成了加入鬼殺隊後的炭治郎，還有他的同期嘴平伊之助，以及水柱富岡義勇。Q posket 系列公仔最恐怖的地方就在於，只要你擁有第一隻，接著就會想要擁有第二隻、第三隻、第四隻⋯從此一發不可收拾，等回過神來家裡已經擺滿一整套《鬼滅之刃》公仔啦！各位粉絲們已經做好入坑的覺悟了嗎？

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喜歡 Q 版造型的朋友更不能錯過由 Megahouse 公司所推出的《鬼滅之刃》Chimi mega buddy（ちみメガ バディシリーズ）公仔！此系列公仔最著名的特徵就是由大人氣繪師「ゆーぽん」所設計的蚊香眼，頭部為可動式，可以通過更改角度做出不同的表現。而最新登場的角色為和主角炭治郎同期的隊員－我妻善逸和嘴平伊之助，預定 2020 年 8 月下旬推出。目前此系列已經在網路上開放預購，如果在 PREMIUM BANDAI 或是 MEGA TREA SHOP 預購的話，還可以獲得由ゆーぽん老師所繪製的特殊場景插畫特典！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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