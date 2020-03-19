《李屍朝鮮》劇評及預測：ACG元素滿滿第三季變《血戰新世紀》？

大家對喪屍片的認知，應該都來自像荷里活電影之父George Romero《Of The Dead》系列、日本改編漫畫如《請叫我英雄》、CULT如《屍殺片場》、AV如《蒼井空巨乳大戰喪屍》，甚或香港惟一奇葩《生化壽屍》。直到2016年《屍殺列車》之後，我們才知道原來韓國也懂得拍喪屍片，而且一拍就全球大賣，票房接近一億美元。不過原來《屍殺列車》只是韓國喪屍片熱潮的開端，真正的金玉是Netlfix的《李屍朝鮮》！（文：永高／編：胡劍威）

一直以來電影的製作費照理比電視劇高，但Netlfix早在數年前已打破這慣例，以投資電影的巨額資金投資拍攝電視劇，因此每一集《李屍朝鮮》（下稱《李屍》）製作費超過178萬美元，也成為韓國有史以來成本第三高的韓劇。觀眾可以看到無論在燈光、特技以至群屍出籠等大場面，《李屍》都拍得非常精細又墟冚。單是片頭以超級特寫描繪「皇上精製成喪屍」的過程已令人拍案叫絕，道具和模特兒一動也不動也讓人看得如痴如醉（每次我都無飛嚟睇），盡顯大師功架，而且這個片頭還涉及第三季劇情的隱藏重要訊息，下文詳述。【注意下文含劇透】

每一集《李屍朝鮮》製作費超過178萬美元，也成為韓國有史以來製作成本第三高的韓劇。

第二季比第一季更好看

除了畫面製作媲美甚至超越電影，緊張而扣人心弦劇情也是《李屍》的一大吸引力。基本上你只要開了第一集就會不期然想一口氣看畢其餘五集，能夠令觀眾欲罷不能「停唔到」的原因主要有三。第一，是劇情節奏快上快落，除了負責編劇的金銀姬（也是原著《神的國度》編劇）居功至偉，可能也跟製作過程有關：原本《李屍》希望製作一季八集，後來在拍攝過程超支，因此才縮短至六集，也因此本來的劇情便濃縮為六集，將不必要的支節去蕪存菁，令劇情伏線與高潮此起彼落連綿不斷。更甚的是第二季將第一季鋪下的伏線如燒爆仗一樣連珠爆發，促成普遍觀眾認為「第二季比第一季更好看」的觀感。

戰爭、宮鬥、藥饍食療

第二個令人「停唔到」的原因，是劇情元素豐富多元。劇集跳開一般喪屍片框架，除了感染、逃亡、反擊這些喪屍片必要元素外，更加入了「戰爭」、「宮鬥」甚至韓國最擅長的「藥饍食療」三大元素。首先是「戰爭」，主角一行人不止逃避喪屍追捕，有時會守城，有時要突圍，有時又轉成陣地戰，第一季最後一集更是全民集合大反擊，「將喪屍片當戰爭片咁拍」成為劇集一大特色。這些戰爭場面都令人想起美劇《Game of Thrones》對抗White Walkers，甚至曾出現像Hodor守門犧牲的壯烈埸面，同時角色生死快上快落絕不拖泥帶水，這一點也跟《GOT》相像，讓人看得痛快淋漓，這種急速節奏也可說是新世代受歡迎劇集的一種主要風格。

原本《李屍朝鮮》希望製作一季八集，後來在拍攝過程超支，因此才縮短至六集。

裴斗娜是茅山邪術版《大長金》

「宮鬥」方面，《李屍》雖然沒有像《Game of Thrones》複雜但依然引人入勝，不過起碼也不是《宮心計》般兒戲，其中飾演趙學柱的柳承龍以及飾演王妃趙氏的金慧峻，將密謀奸計、把弄權術的陰險和滿肚密圈演得絲絲入扣；朱智勛之前在《宮》及《與神同行》已迷倒不少女生，據知劇組本來想找宋仲基演，後來宋推卻，以結果來論未嘗不是好事，因宋略嫌陰柔身材也較矮細，相比朱智勛的高大威猛演王世子更適合，劇中他熱血正義又有充滿智慧計謀，盡顯皇者風範。說起演員不得不提個人常喜歡的裴斗娜，她演的舒菲基本上就是茅山邪術版《大長金》的李英愛，外表柔弱內心堅韌，有她演出的每一場也賞心悅目。裴斗娜徘徊於柳承龍、金慧峻與朱智勛的皇位爭鬥，當中不乏因勾心鬥角而隨時惹上殺身之禍的驚險場面，觸目驚心程度不比被群屍喪追為低。

混合中國殭屍元素的新喪屍

基本上《李屍》第二季是一套非常完整地回應第一季的劇集，撇除最後五分鐘伏線，已經非常圓滿地告一段落。但只要觀眾細心留意，會發現一些隱藏伏線還未充分利用，那就是上文提到的片頭片段。觀眾細心留意的話，會發現片段中處理皇上屍體導致屍變的過程，除了劇情提及最關鍵的生死草，還有口含糯米、燃點壇香、穴道針灸，這些都是中國民間祭祀經常出現的道具，而只要你生於九十年代更應該相當熟悉，因為這些元素全都在《殭屍先生》、《殭屍家族》、《鬼打鬼》、《一眉道人》等一系列香港殭屍片中出現過。可以推論，《李屍》出現的喪屍概念，並不止於我們一般看荷里活或日本喪屍片，而是混合了中國殭屍元素的一種新類型喪屍。

觀眾可以看到無論在燈光、特技以至群屍出籠等大場面，《李屍朝鮮》都拍得非常精細又墟冚。

Last Of Us式「冬蟲夏草」？

除了片頭片段，這個推論還有一段甚具玩味的對白和一件道具可供證明。在第二季第六集片尾，裴斗娜跟朱智勛追訪村民時，村民曾說是有人將生死草從中國帶回韓國，而裴斗娜在之前已說生死草能夠令死人復活主要因為葉底藏有不知名昆蟲的卵，在注入人的屍體後孵化……「草＋蟲卵＋屍體」，這豈非跟中國出產的冬蟲夏草非常相似？說到這裡不禁令人想起PS4著名遊戲《Last Of Us》，遊戲中世界上所有人變成喪屍令世界末日同樣是源自名為「變種蟲草真菌」的菌類感染，也即是被突變的冬蟲夏草寄生。可以說，兩者的故事背景都一致認定：病毒是從中國傳入的！

PS4遊戲《Last Of Us》中所有人變成喪屍令世界末日，同樣是源自被突變的冬蟲夏草寄生。《Last Of Us 2》將於5月29日推出。

全智賢駕馭喪屍女道士

至於道具，就是畫面中最後出現的神秘女子全智賢，在裴斗娜跟朱智勛見到她前，曾有喪屍襲擊他們，細心留意會發現喪屍的腳踝扣上鐺鈴，這同樣是在香港殭屍片中道士控制殭屍必用法寶。加上全智賢身處的洞穴滿佈一箱箱「裝著喪屍」的貨物，因此可以再大膽推斷：《李屍》中的喪屍概念混合中國殭屍元素，而全智賢就是從中國回流、能夠駕馭喪屍（殭屍？）的女道士。

全智賢很可能是從中國回流、能夠駕馭喪屍（殭屍？）的女道士。

全智賢身處的洞穴滿佈一箱箱「裝著喪屍」的貨物。

第三季《李屍朝鮮之血戰新世紀》

全智賢的打扮也像懂得使用武器跟道術，如果上述推斷正確，那麼第三季的內容很可能就是以全智賢為首帶領原班人馬再次組軍殲滅喪屍。至於喪屍為何再一次復活？從新上任的小皇帝身體內再有蟲出現一幕推斷，大概是說凍水並不是對付生死草上的蟲的終極之法、凍水只能暫時封印其活動能力云云……說起全智賢的打扮，我想起了她還未如今天如日方中，在2009年曾拍攝過一齣日本動漫改編電影《血戰新世紀》。此片來頭不少，由法日韓合資，香港血殺大導演于仁泰也參與其中。《血戰新世紀》原自漫畫《Blood》，動畫劇場版《Blood: The Last Vampire》

日本動漫改編電影《血戰新世紀》由法日韓合資，香港血殺大導演于仁泰也參與其中。

找來大師級的押井守企劃、寺田克也負責人設，續集《Blood＋》則由著名動畫公司Production I.G負責，兩作同樣大熱，也推出過遊戲和輕小說，人氣甚廣。雖然真人版電影限於製作經費成果一般，但卻留下很多全智賢扮演女主角小夜時身穿日本水手服、手持日本武士刀跟吸血怪物戰鬥的動作情景，非常有型。可以想像，事隔十一年，全智賢將再次像小夜一樣跟喪屍大決鬥……大家抵目以待來年第三季的《李屍朝鮮：血戰新世紀》吧！