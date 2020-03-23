《Marvel's Spider-Man蜘蛛俠2》將於2021推出？導入全新冒險挑戰

由 Insomniac Games 開發、SIE 於 2018 年在 PS4 主機上推出的開盎世界第三人稱視點動作冒險《Marvel's Spider-Man 漫威蜘蛛人》，自推出以來就因為全新的《蜘蛛人》冒險故事，廣闊的紐約開放世界與爽快跑酷滑翔等動作，而在推出後受到許多玩家們喜愛，不但全球銷售超過 1,320 萬套，更曾獲獎無數，成為 PS4 主機當紅銷售大作。

（gamebase授權使用）

而如今，根據海外留言板 Reddit 的最新投稿指出，這款《漫威蜘蛛人》系列最新作二代將於 2021 年聖誕假期推出，至於平台則是 PS5；在這次遊戲中，將會以單人專用遊戲形式推出（將不支援線上 Co-op 協力同樂），在遊戲舞台與時間背景方面，將會以一代前作的半年後作為時間背景，至於舞台關卡則將會以冬季紐約的皇后區與布魯克林區作為舞台。

而投稿中也指出，由於這次舞台在皇后區與布魯克林區等地區，因此玩家們將可以在低樓層大樓住宅之間交錯移動，遊戲中還將會導入新的技術與設計，帶給玩家們全新的冒險挑戰趣味。

至於在故事背景方面，則是描述系列粉絲們熟悉的 Oscorp（奧氏企業），為了創造超級士兵而進行 DNA 的複製化，結果因為實驗失敗告終，並因此而誕生新的壞蛋頭目登場。同時在這次遊戲中，除了將會收錄「Carnage」（屠殺，或稱血蜘蛛）、「Mysterio」（神秘法師）等反派登場外，也將會加入如《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》與前作那樣，讓玩家們可以在特定情況下切換操縱其他角色來進行故事的設定。

雖然目前還無法確定 Reddit 這篇投稿情報的真偽如何，不過在這次的投稿中也指出，目前本作預定將會於今年夏天正式公開發表，因此究竟本作是否真的正在開發進行中，或許到時便能揭曉！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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