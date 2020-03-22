Sony 更新 PS5 規格！向下兼容 4000多隻 PS4 遊戲　畫面質素提升

【PS5】早前3月19日凌晨，Sony 公開了 PS5 的主機規格和機能，當中最令玩家興奮的應該是 825GB 高速 SDD 和向下兼容 PS4 遊戲。不過，發布影片中，對於 PS5 兼容 PS4 遊戲的解說不太詳盡，網上有傳聞只能玩到 top 100 的 PS4 遊戲，因此 Sony 再在官網上詳細解釋這項機能。

不只兼容 Top 100 遊戲

在發布影片中，Mark Cerny 表示預計在 PS5 發售時，PS4 最流行的 100 隻遊戲將會在 PS5 中玩到。這一段說話令不少玩家以為，PS5 只兼容 PS4 top 100 的遊戲，因而產生誤會。Sony 隨後就在官網上，表示 PS5 在研發過程中，就以能向下兼容 PS4 遊戲的方向設計，因此在 PS5 推出時，4000 多隻的 PS4 遊戲中，絕大部分都能在 PS5 上遊玩。

其實玩家更關心的是 PS5 的外表和首發遊戲（Google 圖片）

更高的畫面質素

由於 PS5 的硬件有著極大的進步，Sony 將要每隻 PS4 遊戲進行測試，確保遊戲可以在 PS5 上運行，並且有需要進行任何調整時，可以和原始開發人員合作解決。加上，Sony 強調向下兼容的 PS4 遊戲，將在 PS5 上有更高﹑更稳定的 FPS 和更佳的解析度。但有點失望的是，看來 PS5 也只能兼容 PS4 遊戲，PS1-3 的遊戲仍然被遺忘，比起對手 XBOX，這方面的確是 Sony 未能比肩的。

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