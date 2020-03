【打機抗疫】Steam限時免費下載兩款《Tomb Raider盜墓者羅拉》

武漢肺炎的陰霾下,大家都盡量減少出門,同時也可以節省口罩的消耗。時間流流長,在家最好的活動必數打機﹑睇劇。Steam 也深知全球玩家的需要,決定舉行限時活動,免費提供兩隻遊戲供玩家下載。

動作遊戲經典《盜墓者羅拉》

Steam 今次的限時活動中,提供兩隻《盜墓者羅拉》遊戲。第一隻是《盜墓者羅拉》重啟後的第一集《Tomb Raider》,集動作和解迷於一身的《Tomb Raider》,不論故事還是玩法都受到玩家極大好評。如果沒接觸過《盜墓者羅拉》系列的話,襯這次免費活動機會,踏入重啟後的《盜墓者羅拉》世界。同時,後兩集的《Tomb Raider》也經常在 Steam 舉辦折扣,玩家可以留意一下。

Steam 限時免費(Steam 圖片)

多人版《盜墓者羅拉》

如果玩家想和朋友一起遊玩的話,另一隻免費遊戲《Lara Croft And The Temple Of Osiris》應該更適合你。以俯瞰視角遊玩的《Lara Croft And The Temple Of Osiris》,最大支援 4 人遊玩,4 名玩家合作在神廟解迷和戰鬥,體驗到另類的﹑不是孤獨一人的《盜墓者羅拉》。

今次的活動由即日起至 3 月 24 日下午 3:00 前(香港時間),玩家都可以在 Steam 免費下載這兩隻遊戲,而且可以永久保留,就算現在太多遊戲未玩,不妨先下載定,難保之後想突然想玩《盜墓者羅拉》。

《Tomb Raider》下載連結(按此進入)

《Lara Croft and the Temple of Osiris》下載連結(按此進入)