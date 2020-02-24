PS5新功能曝光？Sony新專利露玄機　AI教過關要課金買裝？

【PS5 / PlayStation 5新功能？】Sony PS5預計今年內發表，而Sony最新申請的專利，或許揭示了PS5將再有新增功能。

（網上圖片）

PS5雖然預計今年內推出，但除了LOGO、基本硬體功能外，未有太多官方消息。

↓↓↓ PS5五大硬體功能 ↓↓↓

世界知識產權組織（WIPO）近日公開Sony最新申請的專利，名為「In-game resource surfacing platform（遊戲內資源顯示平台）」， 主要透過AI助手，對玩家進行遊戲訓練，並提供通關教學等。

從專利圖看，玩家查詢「Hey Playstation，how do I defeat the boss？」，AI助手識別後會回饋結果，講述其他玩家用了什麼資源擊敗BOSS。

Sony表示新功能旨在盡可能消除玩家尋求遊戲通關攻略、技巧時的麻煩，也不希望玩家因為卡關而沮喪甚至放棄遊戲。

值得留意的是，專利圖片中的熒幕上更出現了「resource X Buy now！」字眼，看似在推銷「課金」裝備、資源通關，令人關注未來Playstation是否會變成「課金向」遊戲平台。

(WIPO)

雖然目前Playstation遊戲不少都有DLC（可下載內容），但主要是新角色、新關卡裝備、模組等，基本不會影響玩家通關與否，若真的變成「課金向」，未知會否改變這趨勢。

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PS5兼容PS至PS4遊戲？PSP都支援？

在眾多傳聞中，PS5是否可以向下兼容PS4，甚至是PlayStation系列所有遊戲，最令人關注。Sony官方人員接受日本版「BusinessInsider」訪問時，曾回應兼容問題，詳情可看以下文章：

PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應 原來PS5仲有超強功能！

PS5新消息：2月推出終極主機連PSP遊戲都玩到？PS4周邊配件可再

PS5售價

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

+ 11 + 10 + 9

不過根據 Bloomberg 報道，由於PS5硬件短缺，以及使用 SSD、支援光線追蹤的AMD GPU，以及升級更快的RAM，成本價就已經約450美元（約港幣3495元），比2013年定價399美元的PS4（約港幣3099元）更高，未知最終定價會否比之前消息更高。