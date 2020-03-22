動物之森《動物森友會》攻略　高效率取鐵礦石及賺鈴錢

動物之森《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）初期最缺的便是鐵礦石，因為建商店要30個之餘，高級版的採集工具、傢具亦要大量用到。以下就提供鐵礦石的採集心得，順便還可賺錢：

建商店、做工具，之後幫住民準備傢具等，都需要很多鐵礦石

大石頭的限時採集機制：

要採集礦石類道具便是要用鏟子或斧頭敲擊大石頭，隨機出現石頭、鐵礦石、金礦石(低機率)。但遊戲的採集其實有著「限時」的機制，尤其是大石頭的時限非常苛刻。當第一下敲打後便會立即計時，在約10秒時間後便會停止，不再跌出資源。所以我們看到大石頭便要慎重行動，務求每一次都敲打最多的8次，取得最多的鐵礦石或掉下金礦石的機會。而除了礦石外，大石頭亦會一定機率跌錢，而且掉落的金錢是漸進的，第6,7,8下必定會是2000/4000/8000元的鈴錢袋，合計一次可取得16100鈴錢。以下就提供安定每次敲8下的方法：

+ 8 + 7 + 6

要留意在吃了食物的情況下敲打大石頭，會一下便擊爆，只跌一個資源之餘，還需要幾天時間才會重生。固此在自家島內切勿吃了食物下打石。大石頭的採集每天都有限，想採多點大石頭有兩種方法，第一便是購哩數旅行券前往外島，多數都會有幾個大石頭，而且敲打8次後可以吃食物打爆它。第二種方法便是等第二天的更新或邪道的改日子。