動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱！港行與舊版比較圖輯

【動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱圖輯】不少任天堂機迷十分期待的《動物森友會（動物之森）》將於Switch上3月20日推出，同時推出以遊戲作主題的限定版（特別版）Switch主機。因為其極漂亮的機身配色，加上首次以白色為主色的docking，不少機迷一眼愛上這台限定版主機。不過因為武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）肆虐，令任天堂於中國的主要生產線大受影響，更直接令這台《動物森友會（動物之森）》限定版主機的產量大為減低，一機難求。