動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱！港行與舊版比較圖輯

撰文：林勇
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【動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱圖輯】不少任天堂機迷十分期待的《動物森友會（動物之森）》將於Switch上3月20日推出，同時推出以遊戲作主題的限定版（特別版）Switch主機。因為其極漂亮的機身配色，加上首次以白色為主色的docking，不少機迷一眼愛上這台限定版主機。不過因為武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）肆虐，令任天堂於中國的主要生產線大受影響，更直接令這台《動物森友會（動物之森）》限定版主機的產量大為減低，一機難求。
動物森友會（動物之森）限定版Switch就在遊戲正式推出前一星期已經到港，記者就在3月13日一早6點已經前往指定經銷商排隊，幸好排隊成功購入（這間鋪只有50個名額，幸運地取得47籌號）。當然立刻為大家開箱看看，是否與之前官方發布的相片般吸引。
今次動物森友會（動物之森）限定版Switch是香港行貨版本，因此盒面都是印上中文字（林勇攝）
↓↓↓↓動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱圖輯（點下圖放大）↓↓↓↓
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雖然記者辛辛苦苦一早6點排隊才成功購買得到，但就算大家買不到，都不建議以炒價入手，始終只是「特別版主機」，將來總會有機再推出，毋須益「炒家」。（林勇攝）