乃木坂46隊長秋元真夏寫真集搶先睇　超性感內衣泳衣照誘人連發

乃木坂46隊長秋元真夏即將於4月8日發售的第二本個人寫真集「しあわせにしたい」公開了多張搶先看照片。

其中在沖繩竹富島拍攝的照片，穿著純白背心躺在沙灘上下小露性感表情，在綻放的花朵邊露出燦爛笑容，還有在民宅中的放鬆模樣等，追求最自然真實的「秋元真夏」。

而在沖繩的某處透天攝影，雖然在沖繩的攝影大多都是以秋原可愛純真的一面為概念，但這次彷彿在自己家中的攝影畫風一轉，在寂靜的空間中露出了成熟的大人眼神，也是作品中難得的內衣攝影照。

▼▼▼點擊即睇秋元真夏超性感照▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

在意大利羅馬市旅館進行的內衣攝影，在陽光燦爛的意大利土地上，與平常陽光活潑的秋元真夏一拍即合，而畫面轉到房間中也有著少見的成熟大人模樣，在作品中看見光與影的表現，也更增添幾分層次及美麗。

而公開的裏封面為通常版、7-net、樂天BOOKS以及HMV版本。

本次寫真集的主題為「至今為止」像少女般的秋元以及「現在」朝向大人邁進的秋元。跨越意大利和日本沖繩兩地的外景拍攝，擷取下26歲的她的各種模樣及挑戰，是本如同寶石一般的寫真集。從意大利首都羅馬展開，秋元前往了想去一次看看的世界遺產阿爾貝羅貝洛、阿馬爾菲以及那不勒斯附近等地進行拍攝。另外也在沖繩・竹富島拍下了十足可愛的照片。此外也將會收錄像是秋元擅長的料理製作時的照片，以及在羅馬市場購物的照片，還有首度的內衣拍攝等等。而除此之外，也會刊載秋元的至今為止與今後想法的長篇訪談。在寫真集的SNS上，將會公開搶先看以及花絮照等等。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO