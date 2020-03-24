PS4《Gundam Extreme VS. 極限爆發》7月30日推出　封測申請開始

遊戲動漫
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BANDAI NAMCO萬代南夢宮娛樂今日宣布，PlayStation 4《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》預定於4 月 25 日～27 日展開封測。

本作預定 7 月 30 日與日本同步發售，將推出「豪華原聲版」，除了一般版的收錄樂曲之外，追加收錄了大型電玩版中需付費使用的33首樂曲的特別版。

「究極典藏版」收錄了「豪華原聲版」以及購買本商品才可獲得的特別模型「HG 1/144 EXTREME GUNDAM & ECLIPSE-F PARTS (EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.)」的限量組合。將以發出閃耀光澤的金屬塗裝來重現機體的特殊配色。

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同步公開首批特典「可操作機體『天狼型獵魔高達』」

首批特典將收錄街機版未曾收錄的可操作機體「天狼型獵魔高達」下載代碼，詳細資訊請參閱官方網站。

《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》封測說明

為提升遊戲體驗品質，將針對連線系統進行機能驗證及伺服器壓力測試，預定募集各區域玩家參與，並於測試後蒐集玩家意見回饋，敬請踴躍報名參加，報名採用官方平台問卷。

（gamebase授權使用）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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