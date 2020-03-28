《Two Point Hospital雙點醫院》評測　優質模擬經營幽默貫穿遊戲

在肺炎疫情期間，休假幾乎都待在家中，想說既然待在家就來玩點跟「醫療」相關的遊戲好了。以前在Steam看到《雙點醫院》，一直想入手試試看，但是評價幾乎都是「精神時光屋」，一踏進去幾小時就過了，因此一直猶豫要不要買......（怕一砸下去就廢寢忘食）。最近《雙點醫院》出了Switch版，待在家可以用電視模式玩，平常也能夠帶出去隨手玩一下，還附帶兩個DLC，想了一想之後決定衝一波。

《雙點醫院》稱為《杏林也瘋狂》精神續作，一進入遊戲之後，模糊的記憶逐漸浮現。遊戲的宗旨就是經營醫院，再來就是擴大醫院規模研發更多的醫療設施來治療有著五花八門症狀的病人。想成為大醫院老闆，請準備好開「肝」吧！

+ 4 + 3 + 2

想成為響叮噹的大醫院 空間利用很重要

遊戲開始會先從櫃檯開始蓋起，接下來是聘請助理，蓋家醫科診所再聘請醫生，建造病房、藥房請護士，基礎設施建好之後，醫院就正式開張啦！隨著醫院等級升高，開始出現擁有各種怪病的病人上門求診，這時就得為了他們蓋出更多種類的診間。一旦設施多了起來，醫生、護士就得在各個診間之間遊走，醫院的空間規劃就變得非常重要。

由於初期醫院規模不大，我們聘請的醫生可是必須身兼多職，不但要看家醫科，還要看精神科，如果讓他們過度勞累，快樂指數將會快速下降。這時盡量把空間分配好，我選擇把家醫科診所互相蓋在旁邊，把病房擴大並同時請超過一位護士共同管理。如此一來，不僅病人治好了，來工作的醫護人員也覺得自己在一間幸福企業上班，我也樂得笑呵呵。

+ 7 + 6 + 5

不過在規劃上我卻碰到非常大的難題。首先，我是一個非常隨興的人，診間規劃雜亂無章，東蓋一個西蓋一個。不過每個診間都有最小空間限制（3x3、3x4之類的），如果亂蓋一通，有可能會塞不下更多的設施做更有效率的利用，這樣想把醫院升到三星簡直是impossible。

開始想要好好的佈置設施以後，我發現Switch的手把在蓋設施的階段，操作起來有點卡卡的，不比滑鼠點擊與拖曳來得直觀明瞭。幸好摸了一陣子後就比較習慣了，但對耐心偏低的人來說，可能前期就會撐不下去，這點有點可惜。

病人來看病 別讓他心情不美麗

原本以為雇用上好的醫療團隊、用上好的醫療設施把病人的病醫治好最重要，但是隨著醫院等級越來越高，越來越多人上門候診，導致排隊人龍逐漸拉長，掛號掛到天長地久。這時系統跳出貼心的提醒，可以放幾張長椅讓掛號病人坐著等，餓了、渴了可以買自動販賣機，醫院內可以放些綠化植物，讓他們至少在等候時能夠放鬆心情。

對了，廁所的佈置跟清潔也很重要！有次我不小心讓病人在醫院待了280天以上，他最後氣到離開的原因不是因為醫生不好，而是「太渴了」、「廁所太難等了」，這也才讓我正視到生理需求的重要性。

《雙點醫院》有趣的地方在於它的道具擺設相當豐富，尤其是娛樂種類爆多，光飲料機設備就有超過五種，甚至還能買投幣式遊戲機、書報攤，還有各種海報、畫作。除了畫家們的油畫，還能買幅山水畫掛滿醫院，病人來看病兼逛展覽，肚子餓了可以蓋小吃部，豈不樂哉～

幽默要素貫穿遊戲 請病人不要死在走廊上

《雙點醫院》的遊戲採關卡漸進式，每一關都需要重頭蓋起，要是只是一款冷冰冰的模擬經營遊戲，重複著一次又一次的操作，大部分的人可能一下就玩膩了。

好在遊戲每一關都有不同的要素幫助提升耐玩度，在寒冷地區就必須為醫院擺上足夠的暖爐，有些地區特別會發生地震，就得需要多找工友來修理儀器。記得針對每關的特性對醫院經營方針進行調整，這樣才能發大財！

根據所在地區的不同，病人的需求也大相逕庭，《雙點醫院》在病人的症狀上發揮了十足的「幽默感」。有些病患因為得了「頂鍋症」而痛苦不已，需要設立「頂鍋實驗室」拔除卡在腦袋內的鍋子幫助患者重獲新生；有些人患上「褪色症」，全身黯淡無光，必須幫他上點鮮豔色彩恢復生氣才行。這些腦洞大開的症狀以及治療方法也幫助遊戲增加豐富的趣味性。

遊戲內不斷播送廣播也是一絕，全程中文配音不僅誠意十足，廣播內容更是精彩萬分。一句語出驚人的「請病人不要死在走廊上」成為經典；有視察員到訪，廣播竟然是「請病人盡量裝出健康的樣子」，有時聽著廣播不知不覺就又過了一天啦！

優質模擬經營 打造屬於自己的雙點醫院

《雙點醫院》以結論來說，算是完整度非常高的作品，PC版進行過多次的改版更新與調整，讓現在的Switch版玩起來滿平衡的，內容關卡也很豐富，沒有出現什麼奇怪BUG。當然對有些人來說，一直重複做一樣的事情，作業感太重也會讓人感到無力，玩完第一輪也差不多就封片了。

玩到後期，有些人追逐的是醫院設施有沒有達到最高效率？有些人則是砸下許多心力打造賞心悅目的醫院，下一步想要執行什麼樣的方針就看自己。有時看著病人來來去去，$$$$$一點一點累積，心裡也獲得滿滿的成就感，只是一晃眼時間就這樣過去了，可...可惡啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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