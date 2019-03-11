《杏林也瘋狂／雙點醫院》第二波DLC公開！新增新情境及新疾病

由前《杏林也瘋狂》開發成員組成的Two Point Studios在去年推出了《雙點醫院（Two Point Hospital）》後，便成功的靠著幽默風格和豐富的醫院模擬經營玩法獲得了不少玩家的讚賞，後續推出的第一波DLC內容「Bigfoot」也提供了新的環境和疾病供玩家挑戰，延續遊戲的整體熱度。

而在「Bigfoot」登場3個月後，開發團隊也在近期曝光了下一波DLC內容資訊，玩家這次是受到了業餘探險家兼恐細菌狂維吉‧西瓦臀的委託，在熱帶島嶼上開闢出一條消毒過的道路，協助該冒險家找到長生不老泉。

本次的新 DLC「Pebberley Island」將會為玩家帶來「佩博里礁」、「茂林鎮」與「無頂山」三種全新情境，除了帶來各種環境限制和挑戰之外，也會有 34 種新疾病前來報到，前來考驗玩家的醫院經營本領。

《雙點醫院》的第二波DLC「Pebberley Island」預計將於3月18號以NT$ 250（約HKD＄60）的價格正式推出，且也將支援繁體中文化，玩家若對於先前的寒冬地區DLC內容表現感到滿意的話，不妨也來試試看這次的熱帶島嶼挑戰吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO